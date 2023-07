Neuer Familien-Pfad auf den Bergmähwiesen eröffnet: Wo Kinder das Zuhause von Haselmaus, Teufelskralle und Co entdecken können

Wandern mit kleinen Kindern kann mitunter recht anstrengend sein: Ausrufe wie „langweilig!“ oder „ich möchte lieber spielen!“ kennen wohl alle Eltern. Ausflugsprofis wissen daher, welche Kriterien ein Weg erfüllen muss, um die ganze Familie glücklich zu machen. So wie Tabea Heipel-Krug, die auf ihrem Instagram-Profil „Oberhessen.für.Kinder“ Ausflugstipps in der Region vorstellt: „Wir lieben Naturerlebnispfade, denn sie sind abwechslungsreich und die ganze Familie lernt dabei noch etwas. Schon lange wollten wir den Bergmähwiesen-Pfad erkunden. Doch mit kleinem Kind waren uns die 9 Kilometer immer etwas zu lang.“ Dass jetzt der neue Familien-Pfad mit einer kürzeren Wegstrecke eröffnet wurde, ist perfekt, schwärmt Heipel-Krug, die an der Führung des Naturschutzgroßprojekts und des Sachgebiets Landschaftspflege des Vogelsbergkreises teilgenommen hat und so die Highlights, die beide Pfade teilen, kennenlernen konnte.„Haselmaus, Feldlerche, Teufelskralle, Türkenbundlilie oder das Rote Höhenvieh – Kindern schon früh unseren wertvollen und besonderen Naturraum Bergmähwiese näherzubringen, ist besonders wichtig für ihren Erhalt“, sagt Dr. Jens Mischak, Erster Kreisbeigeordneter und Landwirtschaftsdezernent. Die Bergmähwiesen im Vogelsberg bestechen durch ihre außerordentlich große Vielfalt an Blumen, Kräutern und Gräsern. Während der Wanderung durch Feld, Wald und Wiesen entdecken Familien spielerisch sechs Aufsteller von Bergmähwiesen-typischen Pflanzen und Tieren. Per QR-Code auf den Schildern erhalten die Wanderer spannende Informationen und Fun Facts über das Zuhause dieser Tiere und Pflanzen und lernen, welche Rolle insbesondere den Bewirtschaftern der Wiesen zukommt. Denn die blühenden Wiesen sind ein vom Menschen gemachtes Naturwunder und gehören zu den stark gefährdeten Lebensräumen. Daher engagiert sich die Nachhaltigkeitsinitiative „Nähe ist gut“ seit Juni 2016 für den Erhalt der Bergmähwiesen. „Durch die wichtige Arbeit der Initiative und nicht zuletzt durch den Kauf regionaler Produkte erhalten unsere Vogelsberger Bewirtschafter wichtige Unterstützung und ihre Tiere bestes ‚Bergmähwiesen-Heu‘“, ergänzt der Dezernent.„Wir freuen uns sehr, dass der Familien-Pfad pünktlich vor den hessischen Sommerferien eröffnet werden konnte“, erklärt Andrea Kuhn von Hassia Mineralquellen. „Ich bin mir sicher, dass hier ab sofort viele Familien oder auch Großeltern mit ihren Enkelkindern ein spannendes Naturabenteuer genießen werden.“ REWE Märkte in ganz Hessen machen in den nächsten drei Monaten mit Radio- und TV Spots auf die Bergmähwiesen und den neuen Pfad aufmerksam. Zur Eröffnung des Familien-Pfads verlost „Nähe ist gut“ im Rahmen eines Gewinnspiels fünf nachhaltig produzierte Turnbeutel für den nächsten Ausflug. Wer mitmachen möchte, muss alle sechs Aufsteller am Pfad finden, die markierten Buchstaben zu einem Lösungswort zusammensetzen und es auf naehe-ist-gut.de/familienpfad/ eintragen.Aus Frankfurt kommend erreicht man die Herchenhainer Höhe mit dem PKW in etwas mehr als einer Stunde Fahrzeit. Nachhaltiger geht es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und dank des Vulkan-Expresses an Wochenenden in nur zwei Stunden.Weitere Infos unter www.bergmähwiesen.de und www.naehe-ist-gut.de „Nähe ist gut“, die Nachhaltigkeitsinitiative der Unternehmen Hassia Mineralquellen, Schwälbchen Molkerei und REWE Mitte, hat den Bergmähwiesen-Pfad im Jahr 2016 initiiert und fördert seitdem mit zahlreichen Aktionen die öffentliche Bekanntheit der Bergmähwiesen. Dieses Engagement erfolgt mit den Partnern des Amtes für Wirtschaft und den ländlichen Raum, des Naturschutzgroßprojekts Vogelsberg und der Gemeinde Grebenhain.