Neuer Ausbildungs-Rüstsatz übergeben
Landrat: „Wir investieren 28.300 Euro in moderne Feuerwehr-Ausbildung“ / Schneidgerät, Spreizer und Rettungszylinder werden in Hartmannshain stationiert
Für die Lehrgänge in der „TH VU“ der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte stehen neben theoretischen Grundlagen zur Fahrzeugtechnik, Mechanik sowie technischen Einsatzmitteln, auch praktische Übungen auf dem Programm. „Und dabei zeigen sich immer wieder auch die Vorteile von Akkugeräten, die sich in Übung und Einsatz bewährt haben“, sagt der Landrat. Denn auch mit Akku können an den Unfallstellen Lasten gezogen oder gehoben werden, Fahrzeuge stabilisiert oder geöffnet werden, um Menschen schonend zu retten. „Viele Feuerwehren im Kreis setzen inzwischen Akkugeräte ein. Daher ist es für eine praxisnahe Ausbildung wichtig – ergänzend zu den Hydraulikgeräten – moderne Geräte vorzuhalten“, sagt Dr. Mischak.