Neue vhs-Kurse

Yoga-FlowsVogelsbergkreis. Yoga ist für jeden geeignet, geht ohne akrobatische Stellungen, ohne Fitnessstudio und hat auch nichts mit der Jagd nach ewiger Jugend zu tun. Mit sanftem Yoga kann man Lebenslust und Vitalität ins Leben bringen und auch beides lange erhalten. Es verbessert das Gleichgewicht, die Koordinationsfähigkeit, die Aufrichtung und die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Rundum sorgt es für mehr Zufriedenheit und Lebensqualität. Die vhs bietet nun in Alsfeld (Im Klaggarten 6) den Kurs „Yoga-Flows auf und mit dem Stuhl“ an. Start ist am Mittwoch, 25. September. Die Teilnehmer treffen sich zehnmal – jeweils von 17.30 bis 18.30 Uhr.WirbelsäulengymnastikVogelsbergkreis. Ein gesunder Rücken braucht Bewegung. Im vhs-Kurs „Wirbelsäulengymnastik - Gutes für den Rücken“ wird daher an acht Vormittagen geübt, mit Leichtigkeit die Muskulatur zu kräftigen und zu dehnen und die Wirbelsäule beweglich und lebendig zu machen. Dazu gehören auch Übungen zur Wahrnehmung und Entspannung des ganzen Körpers in Verbindung mit Atemtechniken. Der Kurs findet im Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Groß-Eichen statt und beginnt am Mittwoch, 2. Oktober, 9.30 bis 10.45 Uhr.TöpfernVogelsbergkreis. In der Gesamtschule Homberg bietet die vhs ab dem 1. Oktober den Kurs „Töpfern - Kreatives Gestalten mit Ton“ an. Es gibt acht Treffen, jeweils von 19 bis 21.30 Uhr. Dabei wird Anfängern die Möglichkeit geboten, einen individuellen Zugang zum Material Ton zu finden. Beim kreativen Arbeiten lernen sie, den Ton zu modellieren und mit ihm die verschiedensten Formen aufzubauen. Fortgeschrittene können in der kleinen Gruppe eigene Ideen verwirklichen und formen. Mittels verschiedener Aufbautechniken werden Gefäße, Figuren und Objekte gestaltet.DiscoFoxVogelsbergkreis. Ob Hochzeit, Discoparty oder im beruflichen Kontext - bei fast allen Veranstaltungen mit Musik wird vorwiegend ein Tanz getanzt: DiscoFox. Einen Kurs (zwei Treffen) für Einsteiger gibt es nun bei der vhs des Vogelsbergkreises. Los geht es am Freitag, 4. Oktober, von 19 bis 21 Uhr in der Albert-Schweitzer-Schule in Alsfeld, In der Krebsbach 10. Neben Fragen des Führens und Folgens vermittelt dieser Kurs zunächst die Grundschritte (Ein- und Ausdrehen, offene und geschlossene Tanzhaltung, Platzwechsel). Die Anmeldung wird paarweise empfohlen.Einfach edel druckenVogelsbergkreis. Lust auf Experimente? Schon mal mit Licht gemalt? Mit der Cyanotypie geht das ganz einfach. Aber muss man für eine Cyanotypie malen oder fotografieren können? Nein, diese Edeldrucktechnik gehört zwar in die Anfänge der Fotografie und lässt Bilder durch Licht in leuchtendem Blau entstehen, kann aber auch jederzeit zum freien Gestalten eingesetzt werden. Mit unterschiedlichsten Materialien wie Naturelementen, auf Folie übertragene Zeichnungen und Fotos oder auch einfachen Werkstoffen, die jeder zu Hause hat, bietet die Cyanotypie die Möglichkeit, ganz vielfältige Werke zu erstellen. All das erfährt man im Kurs „Einfach edel drucken - Cyanotypie für Einsteiger“, den die vhs am Dienstag, 8. Oktober, von 18 bis 20.30 Uhr in Alsfeld (Klaggarten 6) anbietet.Infos zu allen Kursen und Anmeldung bei der vhs unter der Telefonnummer 06631/792-7820 oder unter www.vhs-vogelsberg.de