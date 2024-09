Neue vhs-Kurse

Wer Lust hat, norwegisch zu lernen, der ist bei der vhs des Vogelsbergkreises genau richtig: Am Donnerstag, 12. September, beginnt der Kurs „Norwegisch – Erste Schritte“ im vhs-Gebäude in Alsfeld. An vier Abenden lernen die Teilnehmer jeweils zwischen 18.30 und 20 Uhr erste Grundzüge der norwegischen Sprache kennen, sie lesen kleine Texte und üben, kleine Dialoge in Alltagssituationen zu führen. Im Kurs werden auch digitale Lernhelfer vorgestellt. Wenn Interesse besteht, kann sich die Gruppe auch mit spezifischen Themen wie zum Beispiel norwegischer Musik oder norwegischer Küche beschäftigen.Es sind keine Vorkenntnisse notwendig, jede und jeder Interessierte ist willkommen.Anmeldeschluss ist am 9. September. Weitere Infos und Abmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Ein besonderes Angebot hat die vhs Vogelsbergkreis für 12- bis 17-Jährige, die schon immer einmal sprayen wollten wie ein echter Graffiti-Künstler oder Techniken lernen wollten wie ein Street Art Künstler? An zwei Samstagen lernen die Jugendlichen im vhs-Kurs in Alsfeld (Im Klaggarten 6) die nötigen Skills, um erste eigene Kunstwerke zu sprayen. Man benötigt keine Vorerfahrungen.Mitbringen müssen die Teilnehmer eine FFP3 Maske oder eine andere Atemschutzmaske mit Filter. Alle weiteren Materialien zum Sprayen wie Spraydosen, Dripsticks, Pappen, Handschuhe und so weiter sind im Teilnahmeentgelt enthalten. Das erste Treffen findet am Samstag, 14. September, von 9 bis 13 Uhr statt. Anmeldeschluss ist an diesem Sonntag, 8. September. Weitere Infos und Abmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.„Schreiben ist ganz leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen.“ Auf die Spuren Mark Twains, von dem dieses Zitat stammt, begeben sich die Teilnehmer des vhs-Kurses „Vom leeren Blatt zur Heldenreise“. Er findet am Samstag, 14. September, von 10 bis 16 Uhr im vhs-Gebäude in Alsfeld (Im Klaggarten 6) statt. Gemeinsam suchen die Teilnehmer nach den richtigen Wörtern. Wer Lust hat, seine Schreibfertigkeit zu verbessern, wer neue Wörter und seine literarische Lieblingsform finden will, der kann sich in dem Kurs auf seine ganz persönliche Heldenreise begeben. Anmeldeschluss ist bereits an diesem Sonntag, 8. September. Weitere Infos und Abmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.