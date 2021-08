Neue Wege suchen und finden

Krankenpflegeschule Alsfeld – Pflegeausbildungen (z. B. Pflegefachkraft und Krankenpflegehilfe)

Vogelsbergschule Lauterbach – Fachschule für Sozialwesen FR Sozialpädagogik

IQ Netzwerk, Gießen – Anerkennungsberatung von ausländischen Schul- und Berufsabschlüssen

Bildungswerk der Hess. Wirtschaft e. V. Region Mittelhessen

BZL Bildungs- und Technologiezentrum für Elektrotechnik- und Informationstechnik e. V Lauterbach

Kompass Leben e. V. Herbstein

Schottener Soziale Dienste gGmbH

Eichhof-Stiftung Lauterbach - Krankenhaus Eichhof

AWO Sozialzentraum Lauterbach

Tempton Personaldienstleistungen, Fulda

Walter-Fach-Kraft GmbH & Co. KG Arbeitnehmerüberlassung, Alsfeld und Fulda

Persona Mobile Personaldienstleistungen GmbH & Co. KG, Alsfeld

Horst Heil Fachpersonal Leasing GmbH, Flieden

Fotostudio Schwab, Lauterbach – Bewerbungsfotos

Hessencampus/Selbstlernzentrum, Lauterbach – Frau Kesselhut – Tipps für das Vorstellungsgespräch

Haarmoden Nees-Thiedemann, Neustadt - Frau Nees-Thiedemann – ganzheitliche Farb-, Typ- und Outfitberatung

Verbraucherzentrale Hessen, Frankfurt – unabhängige Beratung z. B. zu Vertragsproblemen, Wohnung, Geld oder Lebensmittel

Arbeitgeberservice der KVA

Schule in den Sommerferien? Wenn man Ruhe sucht, in der Regel eine gute Anlaufstelle. Doch beim „Bewerber:innentag 2021“ ist das anders: 92 Menschen auf der Suche nach Impulsen für ihre berufliche Zukunft und 17 Aussteller sind an zwei Tagen zusammenkommen, um an der Schule an der Wascherde in Lauterbach das Gespräch zu suchen, Wege und Möglichkeiten auszuloten und sich zu informieren. Dabei ist auch Tabassom Abiri, die seit 2016 in Deutschland lebt, und nun ihren Lebensmittelpunkt in Schlitz gefunden hat.Zurückhaltend kommt Tabassom Abiri ins Foyer der Schule – noch etwas unsicher darüber, was genau sie an diesem Tag erwartet. Anfangs vorsichtig macht sie sich ein Bild von den verschiedenen Infoständen im Eingangsbereich. Zwölf Jahre lang hat sie im Iran die Schule besucht, danach für zwei Jahre eine Hochschule. Sie besitzt das „Kardani-Diplom“, einen Fachschulabschluss. Film und Theater seien dort ihre Schwerpunkte gewesen. „Ich habe zum Beispiel Theaterveranstaltungen mit Kindern gemacht“, berichtet Abiri. Gerade die Arbeit mit den Kleinen mache ihr besonders viel Spaß – das könne sie sich für ihre berufliche Zukunft sehr gut vorstellen. Auch die Erfahrung, die die 48-Jährige bei der Erziehung ihrer eigenen Kinder gemacht habe, könnten dabei helfen, ist sie überzeugt. Von Stand zu Stand geht sie – und nach jedem der kurzen Gespräche über eine Ausbildung zur Krankenpflegehelferin, einer Sozialpädagogischen Ausbildung oder mit einer Zeitarbeitsfirma wird sie selbstsicherer, sammelt Informationsmaterial, Lesestoff und Impulse. Sie arbeitet gerade in der Kinderbetreuung in Schlitz. Das sei etwas ungewohnt für sie, im Iran habe sie mit jüngeren Kindern gearbeitet, „im Kinderhort sind aber auch ältere Kinder. Das ist eine neue Erfahrung“, berichtet Abiri. Die Informationen und Möglichkeiten an einem Ort gebündelt zu finden, ist ein großer Vorteil – und eine grundlegende Idee hinter dem „Bewerber:innentag“, wie Cornelia Krömmelbein, Teamleiterin der KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter und Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, betont. Möglich wurde diese Aktion durch die Finanzierung aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes Hessen.„Das Ziel ist, den Blick auf diejenigen zu schärfen, die in der Gesellschaft vielleicht am Rand stehen“, sagt Krömmelbein. Deshalb habe die KVA Partner und Aussteller aus dem gesamten Kreisgebiet und darüber hinaus zusammengebracht, um eine Beratungs-, und Netzwerkplattform für Aussteller und Menschen auf der Suche nach beruflicher Perspektive zu bieten. Dabei komme es immer auch auf den persönlichen Kontakt zwischen Maßnahmenträgern, Klientinnen und Klienten, Arbeitgebern und weiteren Institutionen an. Der Arbeitgeberservice der KVA fungierte hier als Mittler. Sie half den Personen bei der Orientierung und vermittelte passende Angebote. Dass die Arbeit Wirkung zeigt, macht die Bilanz zum Ende der kleinen Messe deutlich: Sieben neue Arbeitsverträge nach den beiden Tagen sprechen eine deutliche Sprache.Daher seien Veranstaltungen wie der „Bewerber:innentag“ wichtig, um allen Beteiligten den Weg zu ebnen, ergänzt Krömmelbein. Und zieht eine positive Bilanz zur Veranstaltung – ebenso wie die beteiligten Aussteller: „Alle haben versichert, dass sie gerne wieder kommen“, unterstreicht Cornelia Krömmelbein und dankt den teilnehmenden Ausstellern für das Engagement. Auch Tabassom Abiri zieht ein positives Fazit. Viele Info-Flyer und neue Möglichkeiten nimmt sie nach einem vollen Tag mit nach Hause.