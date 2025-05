Neue Servicestelle an der Bahnhofstraße 79

„Wir haben umstrukturiert und umgebaut: Ab sofort steht im Untergeschoss der Verkehrsbehörde in Lauterbach wieder eine Servicestelle für verschiedene Führerschein- und Zulassungsangelegenheiten zur Verfügung“, sagt Landrat Dr. Jens Mischak. „Während der Öffnungszeiten werden dort verschiedene Anliegen ohne Termin bearbeitet“, führt der Landrat als zuständiger Dezernent des Amts für Ordnungs- und Straßenverkehrsangelegenheiten aus.



An der neuen Servicestelle in der Bahnhofstraße 79 kann man beispielsweise neue Führerscheine beantragen sowie den neuen Kartenführerschein oder eine vorläufige Fahrberechtigung abholen. Ebenso können Kurzzeitkennzeichen oder Kennzeichen für den Export beantragt werden, und Autohäuser können ihre Zulassungsvorgänge dort abgeben. Allesamt Leistungen, die ohne vorherige Terminvereinbarung auch am Alsfelder Standort des Fachamts in der Färbergasse 3 zur Verfügung stehen.



Am Lauterbacher Standort ist der Schalter auf der Rückseite des Gebäudes direkt am Parkplatz zu finden. Möglich sind dort auch Terminvergaben und Beratungsgespräche. Bürgerinnen und Bürger, die im Vorfeld einen Termin – wie etwa für Zulassungsvorgänge nötig – vereinbart haben, müssen weiterhin den Haupteingang auf der Vorderseite des Gebäudes nutzen, heißt es in der Pressemitteilung.

