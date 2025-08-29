Kontakt
Neue Schulküche in der Brüder-Grimm-Schule

Hier kann nach Herzenslust gebacken und gekocht werden: In der neuen Küche der Alsfelder Brüder-Grimm-Schule, die Erster Kreisbeigeordneter und Schuldezernent Patrick Krug jetzt gemeinsam mit den beiden Amtsleiter Matthias Röse und Stefan Schmidt in Augenschein nahm. Mehr als 110.000 Euro hat der Vogelsbergkreis investiert für Küchenmöbel und für umfangreiche bauliche Maßnahmen. „Dieses Geld ist gut angelegt“, betont Krug, „denn die Schulküche wird jeden Tag genutzt.“ Das bestätigt auch Stufenleiterin Anna Lotz: „Hier findet nicht nur der Hauswirtschaftsunterricht statt, hier wird auch unser Schulcafé vorbereitet. Die Küche wird ständig benötigt, zum Teil ist sie mehrfach belegt am Tag.“ Die alte Einrichtung hatte mittlerweile ihren Dienst getan, war 40 Jahre alt, „deshalb mussten wir hier dringend etwas tun“, sagt der Erste Kreisbeigeordnete. Und so wurden nicht nur die Küchenmöbel ersetzt, es wurden Wasser- und Abwasserleitungen angepasst, die Elektroinstallationen wurde erneuert, der große Raum erhielt eine neue abgehängte Akustik-Decke und einen neuen rutschhemmenden Bodenbelag. Natürlich wurden auch neue Wandfliesen angebracht. 

