Nicht zu übersehen: Im Vogelsbergkreis läuft die Interkulturelle Woche, seit Montag weht die entsprechende Fahne vor dem Lauterbacher Landratsamt. Die Woche steht unter dem Motto #Neue Räume, noch bis zum 13. Oktober wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Angesichts bedrückender Entwicklungen und Probleme dieser Tage will die Interkulturelle Woche Räume für Information, Diskussion und Austausch, Räume für Begegnung und Kultur und nicht zuletzt Räume für gemeinsames Essen und Feiern schaffen. Gemeinsam gefeiert wird zum Beispiel am Freitag, 22. September, auf dem Hofgut Schlitz-Rimbach. Der AWO-Kreisverband, die Beauftragte für Inklusion und Gleichstellung, Elisabeth Hillebrand, und die Stabsstelle Ehrenamt des Vogelsbergkreises laden zu dieser Veranstaltung ein, mit der sie ein Zeichen setzen wollen für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen im Vogelsbergkreis. Außerdem lädt Elisabeth Hillebrand zwei Tage später zu einer Klappstuhlparty mit Musik, Cocktails und Geschichten aus Südamerika an den Pfordter See ein. Alle Programmpunkte finden sich unter vogelsbergkreis.de/ikw Unser Foto zeigt Elisabeth Hillebrand (links) und WIR-Koordinatorin Sonja Hartmann (links kniend) sowie Sandra Oberhack vom Familienbündnis (rechts kniend), WIR-Koordinatorin Antonia Schäfer und den Leiter der Stabsstelle Ehrenamt, Simon Päbler.