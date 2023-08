„Neue Räume“: Musik, Vorträge, Kulinarik

Unter dem Motto „Neue Räume“ findet von Freitag, 1. September, bis Freitag, 13. Oktober, die Interkulturelle Woche im Vogelsbergkreis statt. Unterschiedliche Programmpunkte bieten Interessierten die Möglichkeit, neue Perspektiven, Orte und Menschen sowie das umfassende interkulturelle Engagement im Vogelsbergkreis kennenzulernen.„In diesem Jahr werden rund 30 Veranstaltungen angeboten: von Lesungen über Projekte, Workshops, Begegnungscafés, bis hin zu Filmvorführungen“, freuen sich die WIR-Koordinatorinnen des Vogelsbergkreises, Sonja Hartmann und Antonia Schäfer.Los geht’s am Freitag, 1. September, mit der Verhüllung des Löwendenkmals in Lauterbach. Bis zum 30. September schmückt die Soroptimist International (SI) Lauterbach-Vogelsberg den Löwen mit mit Friedenssymbolen bunt gestalteten Dreiecktüchern, die ihn in ein buntes Symbol für Hilfe, Heilung und Hoffnung verwandeln. In diesem Jahr wird dabei der Élysée-Vertrag in den Fokus gestellt: Aus „Erbfeinden“ wurden Freunde.Am Samstag, 2. September, veranstaltet die SI Lauterbach-Vogelsberg von 15 bis 21 Uhr ein Fest der Begegnung. Rund um den verhüllten Friedenslöwen in Lauterbach werden Tische und Bänke aufgestellt und es werden Speisen und Getränke angeboten.Livemusik und Tanz gibt es am Sonntag, 10. September, von 18 bis 21 Uhr mit der „One World Band“ im Raum für Alle – Vielerlei, im Landsknechtsweg 5 in Lauterbach. Gespielt wird orientalische und europäische Musik. In den Pausen werden orientalische Speisen und Fingerfood angeboten.Das Evangelische Dekanat Vogelsberg und die Katholische Erwachsenenbildung Oberhessen laden am Mittwoch, 13. September, um 18 Uhr zur ersten Veranstaltung einer Themenreihe zum Jüdischen Leben im Vogelsberg ins Speierhaus nach Alsfeld-Angenrod ein. Um Anmeldung wird gebeten unter www.bistummainz.de/bildung/keb/oberhessen Die Europa-Staatsministerin und Beauftragte für die deutsch-französische Zusammenarbeit, Dr. Anna Lührmann, hält am Freitag, 15. September, um 19.30 Uhr einen Vortrag in der Alexander-von-Humboldt-Schule in Lauterbach. Auf Einladung der SI Lauterbach-Vogelsberg berichtet Dr. Lührmann im Rahmen des Projektes „Nie wieder Krieg!“ über ihre Arbeit und den Austausch mit ihren Kollegen in Frankreich.Am Sonntag, 17. September, wird um 11 Uhr der Spielfilm „Frantz“ im Lichtspielhaus in Lauterbach gezeigt. Der Spielfilm von Fançois Ozon aus dem Jahr 2016 spielt im Jahr 1919 und handelt von der Begegnung eines französischen Soldaten mit einer Deutschen, deren Verlobter im Ersten Weltkrieg fiel. Organisiert wird die Kinomatinee von der SI Lauterbach-Vogelsberg.Die zweite Veranstaltung der Themenreihe zum Jüdischen Leben im Vogelsberg des Evangelischen Dekanats Vogelsberg und der Katholischen Erwachsenenbildung Oberhessen findet am Freitag, 22. September, von 15 bis 20 Uhr in Ulrichstein statt. Dort wird eine 15 Kilometer lange Wanderung auf dem Judenpfad angeboten. Anmeldung unter www.bistummainz.de/bildung/keb/oberhessen Der AWO-Kreisverband Vogelsbergkreis e.V., die Beauftragte für Inklusion und Gleichstellung, Elisabeth Hillebrand, sowie die Stabsstelle Ehrenamt des Vogelsbergkreises laden ebenfalls am Freitag, 22. September, zu einem Interkulturellen Familienfest ein. Dieses findet statt von 14.30 bis 20 Uhr auf dem Hofgut Rimbach, Auf dem Rasen 8, in Schlitz-Rimbach. Angeboten werden unter anderem Aktivitäten für Kinder, Musik und ein Clown sowie eine Märchenerzählerin werden für Unterhaltung sorgen. Mit diesem Fest möchten die AWO, das Familienbündnis und die Beauftragte für Integration des Vogelsbergkreises ein Zeichen setzen für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen im Vogelsbergkreis.Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wegen eines Bus-Shuttles wird gebeten per E-Mail an heike.bohl@mail.de Die SI Lauterbach-Vogelsberg lädt am Samstag, 23. September, um 20 Uhr zu einem Konzert mit Lesung mit Lilienfeld & Mott in den Rokoko-Saal ins Hohhaus Museum in Lauterbach ein. Die Songs der Band Lilienfeld sind Vertonungen von Dichtern wie Rilke, Ringelnatz und Kästner. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Krieg und Frieden, aber auch mit der Liebe und der Hoffnung auf friedvollere Zeiten. Die Musik wird durch Texte der Autorin Sophia Mott gegliedert.Zu einem kulinarisch-musikalisches Open-Air-Begegnungsfest laden das Haus am Kirschberg und die Lauterbacher Musikschule am Sonntag, 24. September, von 11 bis 15 Uhr im Stadtpark in Lauterbach ein. Der dortige Platz der Religionen und des Friedens wird als interkulturelle Begegnungsstätte genutzt, an der gemeinsam gegessen, musiziert, geredet, gespielt und gelacht werden kann. Alle sind eingeladen, sich mit ihren selbst mitgebrachten Speisen und guter Laune zu treffen, anderen zu begegnen und in Kontakt zu kommen. Für Getränke und Musik ist gesorgt.In der Kulturspinnerei in Lauterbach findet am Sonntag, 24. September, um 16 Uhr ein internationales Familienkonzert mit dem Turnaler Quartett statt. Gefördert wird das Konzert vom Netzwerk Demokratie Leben.Eine Klappstuhlparty am Pfordter See mit Musik, Cocktails und Geschichten aus Südamerika findet ebenfalls am Sonntag, 24. September, von 16 bis 18 Uhr statt. Die Beauftragte des Vogelsbergkreises für Integration und Gleichstellung, Elisabeth Hillebrand, lädt dazu ein.Im Mehrgenerationenhaus in Schotten findet am Montag, 25. September, von 15 bis 18 Uhr, eine Lesung mit anschließender Gesprächsrunde mit Anant Kumar statt. Kumar erzählt in seinem Roman von der Liebe zwischen Dipak Talgeri und Eva Seilmeyer – zwischen Deutschland und Indien. Eine sympathische Darstellung der Kulturen und Gesellschaften in beiden Ländern, die auch selbstkritisch auf beide reflektiert. Im Nachgang wird ein indischer Imbiss angeboten. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an mehrgenerationenhaus@schotten.de oder per Telefon unter 06044/9645814.Das Caritaszentrum im Vogelsberg lädt am Dienstag, 26. September, von 10 bis 12 Uhr zum internationalen Frauenfrühstück in das Katholische Pfarrzentrum, Schellengasse 26, in Alsfeld, ein. Die interkulturelle Mutter-Kind-Gruppe „Weltenkinder“ bietet ein internationales Frauenfrühstück an mit Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern, mit Musik, Tanz und Spaß. Um Anmeldung bis zum 19. September wird gebeten unter Telefon 06631/7765414, mobil unter 0160/5339036 oder per E-Mail an andrea.schaal-walosik@caritas-giessen.de Eine Informationsveranstaltung zum Thema „Neue Chancen für Geflüchtete“ bietet die Regionale Diakonie Vogelsberg am Dienstag, 26. September, von 14 bis 16 Uhr, in der Schlitzer Straße 2 in Lauterbach an. Es geht um die Änderung des Aufenthaltsgesetzes und die sich dadurch ergebenen neuen Möglichkeiten für Flüchtlinge, die schon länger in Deutschland leben. Anmeldung erbeten per E-Mail an o.fischer-mcateer@diaonie-vogelsberg.de Die Regionale Diakonie Vogelsberg bietet außerdem am Mittwoch, 27. September, von 8 bis 15 Uhr einen Tagesausflug zur Landesgartenschau in Fulda an. Unter dem Motto „Fulda verbindet“ soll der Ausflug bis zu 15 Frauen ermöglicht werden. Losgelöst vom Familienalltag sollen sie die heimische Tier- und Pflanzenwelt erleben, einen unbeschwerteAusflug genießen und „dazu gehören“. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06641/646690 oder per E-Mail an beratungsstelle@diakonie-vogelsberg.de Im Familienzentrum in Homberg wird am Mittwoch, 27. September, von 9.30 bis 11 Uhr zum interkulturellen Frühstück eingeladen. Frauen aller Nationen treffen sich zum gemeinsamen Frühstück um zwanglos ins Gespräch zu kommen um andere Kulturen kennenzulernen. Anmeldung erbeten per E-Mail an fz@homberg.de oder per Telefon unter 06633/18442.„Spiel und Spaß mit Robotik“ heißt es ebenfalls am Mittwoch, 27. September, von 16 bis 17 Uhr in der Stadtbücherei in Schlitz, Schulstraße 2. In diesem Workshop können Kinder und Jugendliche Miniroboter wie Dash, Beebot oder Ozobot ausprobieren und dabei neue Freunde kennenlernen. Eingeladen sind alle Kinder Jugendlichen im Alter von 5 bis 16 Jahren – unabhängig von ihrer Muttersprache.Einen Flashmob am Löwen in Lauterbach organisiert die SI Lauterbach-Vogelsberg am Mittwoch, 27. September, um 17 Uhr. Musikschülerinnen und -schüler der musikkulturschule werden unter der Leitung von Sophia Mott einen musikalischen Flashmob am Friedenslöwen gestalten. Das Publikum wird zum Mitsingen ermutigt, entsprechende Texte werden vor Ort verteilt und auf der Website www.niewiederkrieg.net zur Verfügung gestellt.Im Katholischen Pfarrzentrum, in der Schellengasse 26, in Alsfeld findet ebenfalls am Mittwoch, 27. September, von 18 bis 19.30 Uhr ein interkultureller Männertreff statt. Das Caritaszentrum Vogelsberg lädt ein, in offener und netter Atmosphäre verschiedene Kulturen kennenzulernen und Spiele zu spielen. Anmeldungen bis zum 20. September unter Telefon: 06631/7765114, mobil unter 0160/5339036 oder per E-Mail an andrea.schaal-walosik@caritas-giessen.de Die KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter bietet gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus Schotten am Donnerstag, 28. September, von 10 bis 15 Uhr einen Bewerbungstag speziell für Menschen mit Migrationshintergrund in der Festhalle Schotten, Vogelsbergstraße 166, an. Interessierte treffen dort auf örtliche Maßnahmeträger, die Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote präsentieren. Auch Arbeitgeber aus der Region bieten ihre Stellen an. Zudem gibt es Tipps rund um das Thema Arbeitsmarkt.Anmeldung erbeten per E-Mail an cornelia.kroemmelbein@vogelsbergkreis.de , unter Telefon 06641/977213 oder an mehrgenerationenhaus@schotten.de, Telefon 06044/9895010.Gemeinsam gekocht und gegessen wird am Donnerstag, 28. September, von 17 bis 21 Uhr in der vhs, Im Klaggarten 6, in Alsfeld. Das Evangelische Dekanat Vogelsberg lädt ein, mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern im Selbstlernzentrum zusammenzukommen und gemeinsam Gerichte aus der Heimat der Menschen zu kochen und zu essen. Um Anmeldung wird gebeten bis zum 22. September per E-Mail an Carolin.Braatz@ekhn.de oder unter Telefon 0177/7365333.Jiddische Lieder erklingen am Donnerstag, 28. September, ab 19.30 Uhr in der Alten Synagoge, Am Welsbach 31, in Feldatal-Kestrich. Das Evangelische Dekanat Vogelsberg und die Katholische Erwachsenenbildung Oberhessen laden ein zum Konzert mit Chasan Daniel Kempin. Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro in den Buchhandlungen „Lesenswert“ in Alsfeld und „Lesezeichen“ in Lauterbach.Im Yogastudio hier & jetzt, Lehnheimer Straße 9, in Mücke wird am Donnerstag, 28. September, um 17 Uhr eine Stunde Yoga und Meditation für alle, die dies einmal ausprobieren möchten, angeboten. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an info@yogaina.net oder per Telefon unter 06400/9219921. Die Kosten betragen 11 Euro pro Person.Das AWO Sozialzentrum und der AWO Ortsverein bieten am Samstag, 30. September, um 17 Uhr an, im AWO Sozialzentrum in Lauterbach gemeinsam mit AWO Mitarbeitern und Gästen unterschiedlicher Nationalitäten ein Menü zusammenstellen und dieses gemeinsam zuzubereiten und zu essen. Kostenpunkt: 10 EuroAm Donnerstag, 5. Oktober, wird von 18 bis 19.30 Uhr in der Volkshochschule des Vogelsbergkreises (vhs), Im Klaggarten 6, in Alsfeld, die Ausstellung „Weit gereist“ eröffnet. Die Ausstellung handelt von elf Dingen, ihrer Bedeutung für die jeweiligen Menschen und, wie sie miteinander in den Vogelsberg kamen. Um Anmeldung wird gebeten unter www.vhs-vogelsberg.de Die vhs, die DEXT-Fachstelle und der Verein zur Förderung von Filmkunst und Kultur e.V. präsentieren am Mittwoch, 11. Oktober, um 19.30 Uhr den Kinofilm „Mo und die Arier“ im Lichtspielhaus in Lauterbach. Darin geht es um die Afrodeutsche Mo Asumang, die sich zu selbsternannten „Ariern“ auf Demonstrationen von Rechtsradikalen begibt, dem Ku Klux Klan begegnet und den Top-Rassisten Tom Metzger, den Gründer der „White Aryan Resistance“, trifft, dessen Ziel es ist, mit einer „Lone Wolf Taktik“ eine Arische Revolution zu starten. Sie konfrontiert Menschen, die sich als „Arier“ gerieren, mit der Frage, was ein „Arier“ eigentlich ist. Anmeldung erbeten unter www.vhs-vogelsberg.de Politik unterm Regenbogen: Queere Lebensweisen und Geschichte(n) heißt es am Freitag, 13. Oktober, von 17 bis 20 Uhr in der vhs, Im Klaggarten 6, in Alsfeld. Die gesellschaftliche Sichtbarkeit von lesbischen, schwulen, bi sowie trans und genderqueeren Personen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Diese Veranstaltung möchte diffuses Wissen klarer machen, vermittelt einen Überblick über queere Lebensweisen und geht der Frage nach, wie gerade junge queere Menschen unterstützt werden können. Anmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de Das Programmheft mit allen Veranstaltungen ist auf der Website des Kreises zu finden unter www.vogelsbergkreis.de/buerger-service/soziale-leistungen-hilfen/wir-koordination/interkulturelle-woche/