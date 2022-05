Neue Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten der Impfstelle an der Hessenhalle in Alsfeld haben sich geändert: Geimpft wird von Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 12 bis 19 Uhr.



Wer einen Impftermin buchen möchte, kann dies jederzeit über impfspringer.de tun. Angeboten werden die bekannten Impfstoffen BioNTech, Moderna und Novavax. Während der Öffnungszeiten kann man sich allerdings auch ohne vorherige Terminbuchung die Schutzimpfung gegen das Corona-Virus geben lassen.



Vermehrt fragen Flüchtlinge aus der Ukraine an, ob sie sich impfen lassen können. Dies ist jederzeit möglich.