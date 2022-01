Neue Öffnungszeiten

Das Testzentrum am Kreiskrankenhaus in Alsfeld ist von Montag bis Freitag jeweils von 7.30 bis 14.30 Uhr geöffnet. An Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen ist das Zentrum geschlossen. Die neuen Öffnungszeiten gelten ab Montag, 10. Januar.