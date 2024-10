Neue Kurse starten

Vogelsbergkreis. Wer Interesse daran hat, Spanisch zu lernen, ist bei der Volkshochschule des Vogelsbergkreises genau richtig. Dort startet am Donnerstag, 31. Oktober, ein neuer Spanisch-Kurs in der IGS Schlitzerland in Schlitz. Während der zehn Treffen, die jeweils von 17 bis 18.30 Uhr stattfinden, lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Basiswortschatz, wichtige Strukturen, die Aussprache sowie etwas Lesen und Schreiben.Für Fragen oder Anmeldungen ist die vhs unter der Telefonnummer 06631 792-7700 oder unter www.vhs-vogelsberg.de erreichbar.Vogelsbergkreis. Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises bietet am Samstag und Sonntag, 2. und 3. November, jeweils von 10 bis 13.15 Uhr, einen zweitägigen Chinesisch-Sprachkurs in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarte 6, an. Die Teilnehmenden erhalten dabei einen schnellen und einfachen Einstieg in Sprache und Kultur Chinas. Der Kurs eignet sich sowohl für Menschen, die sich auf eine Reise in den chinesischen Sprachraum vorbereiten möchten, als auch einfach nur Interesse an der chinesischen Kultur oder chinesischen Schriftzeichen haben. Innerhalb des Kurses gibt es einen kleinen Überblick über die Grundlagen und den Aufbau der Sprache und Schriftzeichen sowie kleine Dialoge und Informationen zu Gebräuchen, Mentalität, Denkarten und kulturellen Eigenheiten.Fragen oder Anmeldungen unter Telefon 06631 792-7700 oder unter www.vhs-vogelsberg.de . Anmeldeschluss ist Montag, 28. Oktober.