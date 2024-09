Neue Kurse an der vhs des Vogelsbergkreises

Wer das Arbeiten mit Holz und Kunst liebt, der ist im Kurs „Holzschnitzerei für Anfänger“ der vhs genau richtig. Dort erlernt man die Grundlagen des Schnitzens und kann ein kleines eigenes Kunstwerk aus Holz erschaffen. Bei entsprechendem Interesse kann anschließend ein weiterführender Kurs noch im laufenden Semester angeboten werden. Der Kurs findet an drei Abenden statt, los geht es am 19. September von 18 bis 21 Uhr in der Gesamtschule Schlitzerland in Schlitz.Wer kennt das nicht? Da macht man ein Foto und dann stellt man später beim Betrachten auf dem Bildschirm fest, dass das Foto unscharf ist. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die oft unbewusst passieren. Die wichtigsten 17 Gründen werden in diesem Onlinekurs der vhs an Beispielen gezeigt und deren Vermeidung besprochen oder sogar ausprobiert. Die Online-Veranstaltung findet am Donnerstag, 19. September, von 18 bis 20.30 Uhr statt.Für die alte Technik des Druckens mit Pflanzen werden zunächst bei einem Spaziergang geeignete Pflanzen gesammelt. Diese werden dann im Garten zusammen mit verschiedenen Zutaten in Künstlerpapiere eingelegt und sodann mit Farbzugaben im Kessel zwei Stunden lang über offenem Feuer gekocht. Anschließend müssen die so bedruckten Papiere noch gesäubert und getrocknet werden. So ist man einen ganzen Tag lang intensiv mit dem Färbe-/Druckvorgang befasst und wird am Abend mit einmaligen Pflanzenbildern belohnt, die eine aquarellartige, märchenhafte Aussagekraft haben. Das Drucken findet draußen statt, und daher kann der Workshop nur bei gutem Wetter stattfinden. Der Termin: Dienstag, 24. September, von 11 bis 17 Uhr im Garten Leonhardt in Eichelsachsen.„Zwei gefühlvolle Abende für Herz und Seele“ kündigt die vhs an und verweist auf ihren Kurs “GernSinger - ein Song in zwei Abenden - Amoi seg ma uns wieder - Andreas Gabalier“. Gemeinsam wird mit Hingabe, Leidenschaft und viel Gefühl dieser sentimentale Song in zwei bis drei verschiedenen Stimmen und mit Playback-Begleitung gesungen. Dabei kann man sich seine Wohlfühlstimme aussuchen. Das erste Treffen findet am Dienstag, 24. September, von 20 bis 21.20 Uhr in der Max-Eyth-Schule in Alsfeld statt.Vorher – genauer gesagt von 18 bis 19.30 Uhr - geht es um das Thema Freiheit beziehungsweise den Song „Hey Freiheit“ von Oli P. Dies ist ebenfalls ein Kurs für alle, die Spaß daran haben, gemeinsam mit anderen mehrstimmig zu singen. Noten muss man nicht lesen können. Man kann einfach die Hauptstimme singen oder auch eine passende weitere Stimme. Am ersten Abend werden die Teilnehmer die wesentlichen Stimmen und Elemente dieses Songs um Freiheit und Lebenseinstellung kennenlernen. Beim zweiten Treffen wird der Song aufgefrischt.Angst vor Überflutungen, Schuldgefühle wegen des letzten Urlaubsfluges, Wut über die Untätigkeit der Regierungen: „Wir begegnen der ökologischen Krise mit einem ganzen Bündel an Emotionen - und das ist gut so“, sagt die Psychotherapeutin Katharina van Bronswijk. Angst, Trauer und Wut seien gesunde Reaktionen auf essenzielle Bedrohungen wie Klimawandel und Massenaussterben, so die Referentin, die im Rahmen der Veranstaltung „Klima im Kopf - Angst, Wut, Hoffnung: Was die ökologische Krise mit uns macht“ ihr Buch vorstellt. Diese Buchvorstellung findet im Rahmen der fairen Woche am Freitag, 27. September, ab 19.30 Uhr in den Räumen der vhs in Alsfeld statt. Es handelt sich um eine Kooperationsveranstaltung des Weltladens Alsfeld, BUND, Arbeit und Leben und vhs des Vogelsbergkreises.In einer Kooperationsveranstaltung der vhs mit dem AZN geht es um das „geheime Leben der Fledermäuse“. Nach den Nagetieren sind die Fledermäuse die zweiterfolgreichste Gruppe innerhalb der Säugetiere. Für viele Menschen sind sie dennoch weitgehend unbekannt, geheimnisvoll oder sogar unheimlich. In einem etwa einstündigen Vortrag mit vielen Bildern werden einige Geheimnisse aus dem Leben der Fledermäuse gelüftet: Wo leben und wohnen Fledermäuse? Welche Arten gibt es bei uns im Vogelsbergkreis? Welche Nahrung brauchen sie und wie kommen die Fledermäuse mit den Veränderungen in der Kulturlandschaft zurecht. Was kann ich tun, wenn ich eine Fledermaus finde? Anschließend geht die Gruppe gemeinsam in den Erlenpark, um die Alsfelder Wasserfledermäuse am Erlensee beim Jagen zu beobachten. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 26. September, ab 19 Uhr statt. Treffpunkt ist in der vhs in Alsfeld.Im Kurzworkshops „Videokonferenz mit Microsoft Teams - Grundlagen kompakt“ bietet die vhs die Möglichkeit, in kompakter Form zu lernen. An nur einem Abend kann man sein Wissen erweitern. Der Kurs vermittelt Grundlagen in MS Teams. Man lernt, Besprechungen zu organisieren und erfolgreich durchzuführen. Der Workshop wird am 24. September von 17 bis 20 Uhr durchgeführt in den Räumen der vhs in Alsfeld.Die Bewerbung ist geschrieben und nun steht das Bewerbungsgespräch vor der Tür. Da zählt der erste Eindruck und auch die Art und Weise, wie man seinem Gegenüber die Hand reicht. Daraus können Personaler schon einiges über einen erfahren. Aber auch die Platzwahl sowie die körperliche Ausrichtung haben einen Einfluss auf das Gespräch sowie die anschließende Bewertung. Im Workshop „Das etwas andere Bewerbungstraining“ der vhs in Lauterbach (Obergasse 44) werden am 26. September zwischen 17 und 20.30 Uhr die Wirkung auf andere, die Auswirkungen des Verhaltens anderer auf uns und die Selbst- und Fremdwahrnehmung thematisiert.Weitere Infos zu den Kursen und Anmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.