Neue Impulse für eine bewährte Partnerschaft

Auf Einladung der Landrätin von Schmalkalden-Meiningen, Peggy Geiser, stattete der Vogelsberger Landrat Dr. Jens Mischak gemeinsam mit dem Leiter des Haupt- und Personalamts, Ulrich Schäfer, sowie dem Leiter der Stabsstelle Gremien und politische Steuerung, Oliver Sander, dem Partnerlandkreis einen Besuch ab. Ziel des Treffens war es, die seit 1991 bestehende Partnerschaft zwischen den beiden Landkreisen wieder aufleben zu lassen und neue Impulse für die Zusammenarbeit zu setzen.



Die Partnerschaft zwischen dem Vogelsbergkreis und Schmalkalden-Meiningen wurde vor mehr als drei Jahrzehnten ins Leben gerufen. Anfangs stand die gegenseitige Unterstützung im Mittelpunkt, beispielsweise konnte der Vogelsbergkreis dem Partnerlandkreis bei der Einrichtung des Job-Centers beratend zur Seite stehen. Nach einer Phase, in der die Partnerschaft etwas in den Hintergrund gerückt war, soll nun wieder Leben in die Beziehungen kommen.



„Es ist schön, dass wir uns einig sind, die Verbindung wieder stärken zu wollen und vielleicht auch gemeinsam an neuen Projekten arbeiten zu können“, betonte Landrat Dr. Mischak während des Besuchs.



Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist bereits geplant: Am 8. Oktober ist eine Delegation aus Schmalkalden-Meiningen ins Vogelsberger Landratsamt eingeladen, um die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen und konkrete Projekte zu besprechen.



„Der Austausch zwischen unseren Landkreisen ist für beide Seiten bereichernd“, sagte Dr. Mischak abschließend. „Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam neue Wege zu gehen.“

