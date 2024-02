Neue Fenster und ein Dorfplatz

Vom Erd- bis zum zweiten Obergeschoss: die „alte Dieffenbachschule“ in Schlitz, in der heute Stadtbücherei und Musikschule untergebracht sind, bekommt neue Fenster. Gut 220.000 Euro investiert die Stadt Schlitz in das Kulturdenkmal, und erhält dafür einen Förderbescheid für Mittel aus der Dorfentwicklung in Höhe von knapp 139.000 Euro. Mit einem weiteren Bescheid über knapp 64.000 Euro wird die Investition in die Gestaltung eines Dorfplatzes in Unter-Schwarz bezuschusst. Bei einem Termin in der Kreisverwaltung übergibt Dr. Jens Mischak, Erster Kreisbeigeordneter, Willy Kreuzer, Erster Stadtrat der Stadt Schlitz, und Martin Wedler, Fachbereichsleitung Technische Dienste der Stadt Schlitz, die beiden Bescheide.



„Schlitz ist seit 2017 Förderschwerpunkt in der Dorfentwicklung, die in der Burgenstadt in diesem Jahr ausläuft – quasi auf den letzten Metern werden zwei weitere Projekte auf den Weg gebracht“, lobt Dr. Mischak. Denn die Fenster der ‚alten Dieffenbachschule‘ denkmalgerecht und energetisch sinnvoll zu erneuern, ist ein ebenso wichtiger Aspekt, wie der neue Dorfplatz für Unter-Schwarz. „Musikschule, Bücherei und ein Fixpunkt für das Dorfleben – allesamt wegweisende Projekte“, macht Dr. Mischak deutlich.



In Unter-Schwarz entsteht nach dem Rückbau eines stark baufälligen Gebäudes im Jahr 2021 im Ortskern ein Dorfplatz mit Anbindung ans Backhaus. Neben dem Abriss wurden auch Planungsleistungen für eine Freifläche sowie einen Pavillon mit Mitteln der Dorfentwicklung gefördert. Die Maßnahmen mit neuem Unterbau, einem Pavillon mit Sitzgelegenheiten, Freiflächen und Grünanlagen schließen die Baumaßnahmen ein.



Hintergrundinformationen:



Die Stadt Schlitz ist seit 2017 im Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen. Nach einer zweijährigen Konzeptphase konnten im Sommer 2019 die ersten Projekte bewilligt werden. Bisher erhielt die Stadt Schlitz 13 Zuwendungsbescheide für Dienstleistungen und Planungsleistungen und 6 Zuwendungsbescheide für investive ortsteilbezogene Vorhaben sowie 5 Zuwendungsbescheide für gesamtkommunale investive Vorhaben.



Die zahlreichen Förderanträge machen deutlich, dass die Dorfentwicklung in Schlitz sehr gut angenommen wird und die beteiligten Akteure im Schlitzerland ein hohes Engagement aufweisen, heißt es in der Pressemitteilung. Auch die Privatförderung wird in Schlitz sehr gut genutzt. Das Jahr 2024 ist das letzte Jahr der Dorfentwicklung in Schlitz. Die Förderphase endet zum 31. Dezember.

