Aufgrund der Auswechslung eines Stromzählers durch die OVAG sind am Donnerstag, 15. Juli, die Nebenstellen der Kreisverwaltung in Alsfeld sowie die Volkshochschule des Vogelsbergkreises (vhs) zwischen 8 und 12 Uhr nur sehr eingeschränkt per E-Mail oder Telefon zu erreichen. Die betroffenen Nebenstellen der Verwaltung sind das Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum in der Marburger Straße, das Amt für Finanzen und Kassenwesen, das Amt für Hochbau, Energie und Gebäudewirtschaft in der Färbergasse, die Verkehrsbehörde in der Hersfelder Straße 57 sowie die vhs, Im Klaggarten 6.

