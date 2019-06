Pressemitteilung BoxID: 755955 (Kreisausschuss des Vogelsbergkreises)

"Naturerleben im Vogelsberg"

Am Sonntag sechstes Bergmähwiesen-Fest mit buntem Programm

„Naturerleben im Vogelsberg“ – das können die Besucher am Sonntag beim sechsten Bergmähwiesen-Fest in Schotten Breungeshain. Los geht es um 11 Uhr unterhalb des „Gackersteins“ an der Landesstraße 3338, bis 17 Uhr wird ein buntes Programm geboten.



Rinder- und Schafhalter ließen die Bergmähwiesen über Jahrhunderte hinweg durch regelmäßige Mahd und Beweidung entstehen. Damit sie auch künftig erhalten bleiben, werden sie von der Nachhaltigkeitsinitiative „Nähe ist gut“ von Rewe, Schwälbchen und Hassia unterstützt.



Eröffnet wird das Fest um 11 Uhr durch Anja Püchner, der Leiterin des Amtes für Wirtschaft und ländlichen Raum beim Vogelsbergkreis, und durch Schottens Bürgermeisterin Susanne Schaab. Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak und Vertreter der Nachhaltigkeitsinitiative „Nähe tut gut“ nehmen ab 13 Uhr die feierliche Siegerprämierung der zweiten Bergmähwiesen-Meisterschaften vor. Ab 14 Uhr wird ein Doppelmesser-Mähwerk, das mit dem europäischen Bienenpreis 2016 ausgezeichnet wurde, vorgestellt.



Den ganzen Tag über werden geführte Wanderungen angeboten. Start ist um 11.30 Uhr mit einer botanischen Wanderung. Eine halbe Stunde später findet eine Kräuter-Wanderung statt. Um 12.30 Uhr beginnt eine geologische Wanderung zum Gackerstein. Eine ornithologische Wanderung wird um 13.30 Uhr angeboten. Um 14.30 Uhr stellt das Team des Naturschutzgroßprojektes Entbuschungsmaßnahmen und eine Wiesendrusch-Einsaat vor. Eine zweite botanische Wanderung beginnt um 15 Uhr. Zu den Zauber-Orakelkräutern führt eine Familienwanderung ab 15.30 Uhr. Und schließlich wird um 16 Uhr noch eine zweite Kräuter-Wanderung durchgeführt.

