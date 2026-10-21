Naturdruck bringt Heimat auf Leinen

Wie sieht Heimat aus, und wie lässt sie sich in Farben und Stoffen ausdrücken? Dieser Frage widmeten sich 16 Teilnehmerinnen beim zweitägigen Workshop „Atelier Naturdruck – Farben der Heimat“ im Rahmen des Kunstspaziergangs Landenhausen.



Nach einer gemeinsamen Auftaktrunde am ersten Tag, in der die Teilnehmerinnen ein Gespür und persönliche Vorstellungen für den Begriff Heimat entwickelten, startete die künstlerische Arbeit. Unter Anleitung der Künstlerinnen Friederike Greiner, Katja Niebuhr und Christiane Tietz entstanden über beide Tage hinweg an den Tischen individuelle Werke.



Die Teilnehmerinnen erstellten grafische Motive im botanischen Linoldruck, schufen experimentelle Farbkompositionen und übertrugen echte Pflanzenteile durch ein Druckverfahren auf regionalen Leinenstoff.



Im weiteren Verlauf des kreativen Prozesses wurden die bedruckten Leinenstoffe schließlich passend zugeschnitten und zu individuellen Kissenhüllen verarbeitet. So entstanden 16 textile Unikate, die Natur und Heimatverbundenheit der Künstlerinnen und Teilnehmerinnen widerspiegeln.



Vernissage am 31. Oktober in Lauterbacher Stadtbücherei



Erstmals öffentlich präsentiert werden die Werke am Samstag, 31. Oktober, um 10 Uhr im Rahmen einer Vernissage in der Stadtbücherei Lauterbach. Dort sind die Werke anschließend drei Wochen lang zu sehen, bevor im Januar 2027 eine weitere Ausstellung im Vulkaneum in Schotten folgt.



Beim Workshop handelte sich um eine kostenfreie Veranstaltung der Kulturförderung Vogelsbergkreis in Kooperation mit dem AZN Natur-Erlebnishaus e.V. und dem BNE-Netzwerk. Unterstützt wurde das Angebot durch eine Förderung des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Inhaltlich griff die Veranstaltung das Jahresthema „Heimat und Identität“ auf.

(lifePR) (