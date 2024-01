Nächster Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder“ startet im April

Es geht in die zweite Runde: Nach erfolgreichem Auftakt im vergangenen Jahr und einer regen Nachfrage startet im April wieder der Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder“ in Kooperation mit dem Jugendamt und dem Familienhaus Alsfeld.Der Elternkurs bietet interessierten Eltern wertvolle Eindrücke und Tipps zu Themen wie: Was ist mir wichtig in der Erziehung? Wie gut kenne ich mich selbst? Wie kann ich mein Kind unterstützen? Wie setze ich Grenzen? Wie treffen wir Vereinbarungen? Wie lösen wir Konflikte?Das sind Leitfaden dieses Elternkurses, der schon vielen Eltern geholfen hat, besser in der Familie klarzukommen.Hier das Feedback von Teilnehmern aus dem ersten Elternkurs:Der Elternkurs startet amund findet immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr in der VHS in Alsfeld statt. Der erste und der letzte Termin umfassen drei Stunden.Der Besuch des Kurses ist kostenfrei.Anmeldungen sind ab sofort bis zum 5. April per E-Mail möglich an: henrike.rupp@vogelsbergkreis.de oder selina.mengel@vogelsbergkreis.de oder laura.tkotz@vogelsbergkreis.de