Mundart, Konzerte und Feste

Das Familienfest an der Burgruine, Märchen auf Platt, Konzerte oder ein Fest für Kinder: So vielfältig wie die kulturellen Ideen im Vogelsbergkreis sind auch die Projekte, die in diesem Jahr aus dem Regionalkulturfonds TraVogelsberg unterstützt werden. „Gerade in herausfordernden Zeiten wird eines immer wieder deutlich: Ehrenamt, Sport und Kultur sind besonders wichtig und helfen dabei, die Gesellschaft zusammenzubringen“, sagt Landrat Dr. Jens Mischak. Gleich zu Beginn der Übergabe der Förderbescheide an Vogelsberger Initiativen in der Aula der Alexander-von-Humboldt-Schule in Lauterbach macht er damit deutlich, worum es geht: „Heute stehen all die Initiativen und Vereine im Mittelpunkt, die sich um die Kultur im Kreis und darüber hinaus verdient machen“, betont der Landrat und drückt seine Dankbarkeit für die wichtige Arbeit aus. Zwar deckt der Regionalkulturfonds – finanziert aus Mitteln des Programms „TRAFO - Modelle für Kultur im Wandel, einer Initiative der „Kulturstiftung des Bundes“ und des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, vielerorts nicht die Gesamtkosten für das kulturelle Wirken, „er ist trotzdem aber ein starkes Zeichen der Wertschätzung für Ihre ganz besondere Arbeit – im Kleinen wie im Großen“, macht Dr. Mischak deutlich und dankt ebenso der TraVogelsberg-Jury.In diesem Jahr sind es in zehn Vogelsbergkommunen insgesamt 15 Veranstaltungen, die mit dem Regionalkulturfonds gefördert werden. „Damit leisten Sie einen wertvollen Beitrag für die kulturelle Arbeit, stärken die Strukturen und erfinden sich selbst und verschiedene Formate immer wieder neu“, sagt der Landrat und stellt die Einzelprojekte gemeinsam mit deren Vertretern kurz vor.Die Fördergemeinschaft zur Rettung der Burgruine Wartenberg will – in Kooperation mit dem Hohhaus-Museum Lauterbach – am 6. Juli ein besonderes Familienfest an der Burgruine Wartenberg feiern. Das abwechslungsreiche Programm will so die Vernetzung vor Ort fördern und die Wartebach in Szene setzen. Das Projekt wird mit 500 Euro gefördert.Der Verein Karuszel-Gebirgskulturen plant am 23. August – unterstützt mit 1.000 Euro aus dem Regionalkulturfonds – unter dem Titel „Der Fotograf von Ausschwitz – das Leben des Wilhelm Brasse“ in der Alten Synagoge in Kestrich eine Konzertlesung mit Reiner Engelmann und Bernadetto Boos. Dort wird die Geschichte eines jüdischen Fotografen thematisiert. Er musste, von der SS gezwungen, die Verbrechen fotografisch dokumentieren.Mit 1.000 Euro unterstützt TraVogelsberg die Musikschule Schlitz. Diese plant in Kooperation mit dem Verein „Junge Elite virtuos“ am 18. Mai ein Gesprächskonzert mit Instrumentalschülern und jungen Künstlern des Vereins.„Grimms Märchen auf Platt (2.0) – neue Geschichten“ heißt die Veranstaltung der Fördergemeinschaft Burg-Gemünden am 25. Oktober. Unterstützt von 500 Euro aus dem Fonds werden dort Grimms Märchen modern überarbeitet – begleitet von Schauspiel und Musik – im lokalen Dialekt vorgetragen.„Come together – Open Air mit den Celtic Tree“ heißt die Veranstaltung am 23. August, die der Förderverein Museum im Vorwerk in Ulrichstein plant. Flankiert von 1.000 Euro aus Fördermitteln soll es, mit Unterstützung weiterer örtlicher Vereine, im Außengelände des Museums ein Open-Air-Konzert geben.Das „Kinderkonzert zum 10-jährigen Jubiläum“ des Kinder- und Jugendchors Vulcano cantare am 15. Juni soll ein besonderes werden. Um den Anlass zu feiern, werden verschiedene Kinderchöre sowie Solistinnen und Solisten der Region mit Instrumenten in Nieder-Moos auftreten. Das Konzert wird mit 1.000 Euro unterstützt.Die AWO Seniorendienste Südhessen bieten ihren Bewohnerinnen, Bewohnern und Gästen im Rahmen eines Singkreises die Möglichkeit, „Altes Kulturgut – Geschichten, Lieder, Bilder“ zu erleben. Gemeinsam mit dem Musiker Albert Schmelz wird gemeinsam viel gelesen, gesungen und sich ausgetauscht. Die Initiative erhält 500 Euro aus dem Regionalkulturfonds.Der Kulturverein Wettsaasen veranstaltet im Bahnhof Mücke an mehreren Terminen in Juni und Juli einen Trommelworkshop für Jugendliche. Dort können 20 junge Menschen das rhythmische Trommelspiel erlernen, was mit 1.000 Euro unterstützt wird.Das Festival „HEAR GLOBAL – PLAY LOCAL“, das der Magistrat der Stadt Lauterbach gemeinsam mit verschiedenen Partnern vom 27. bis 29. Juni plant, soll rund um den Kulturort Eisenbach Interessierte zusammenbringen. Neben Konzerten und Musik soll dort auch der partizipative Bereich eine wichtige Rolle spielen. Das Festival, unter anderem mit Workshops und einem Kulturcafé, wird mit 1.000 Euro unterstützt.Im Rahmen der Alsfelder Kulturtage wird es im September eine Veranstaltung unter dem Titel „Poetry-Slam – Altes, neues Leben“ geben. Jugendliche und junge Erwachsene sollen dazu in den Bananenkeller in Alsfeld eingeladen werden. Die Veranstaltung im Kontext des 50-jährigen Jubiläums der Stadt Alsfeld als Modellstadt wird mit 1.000 Euro gefördert.Ebenfalls in Alsfeld wird „Leo feiert – Das Kinderfestival“, initiiert von der Stadt Alsfeld und dem Verein AlsAktiv, unterstützt. Für ein ganzes Wochenende dreht sich dann in Alsfeld alles um Kinder und Jugendliche. 1.000 Euro tragen dazu bei, die Innenstadt zum „Abenteuerspielplatz“ mit mehr als 150 Spiel- und Mitmachangeboten zu machen.Auch die Herbstausstellung des Alsfelder Kunstvereins von 6. bis 21. September wird mit 500 Euro aus dem Regionalkulturfonds gefördert.„Gemeinsam MalWirken“ heißt das Projekt des Vereins Phönixberg – Bildungs- und Kulturort. In Herbstein will der Verein gemeinsam mit der Künstlerin Katja Niebuhr Malworkshops, unter anderem am 16. August, anbieten. Der Regionalkulturfonds steuert dazu 1.000 Euro bei.Der Verein „Kulturladen Schlitz“ holt diesen Sommer Jazzmusik ins Schlitzerland: Im Kulturladen wird der Fuldaer Jazz-Gitarrist und -Komponist Dino Wurtinger mit seinem Trio Trikomplex auftreten. Das Konzert unterstützt der Kulturfonds mit 1.000 Euro.Der Verein „Casa de la Familia“ plant am 19. Juli unter dem Titel „Kulturfest – Vielfalt fördert die Demokratie und den Frieden“ eine Veranstaltung mit Austausch, Diskussion und Vorträgen für eine breite Zielgruppe. Die Initiative wird mit 1.000 Euro flankiert.Das Projekt „TraVogelsberg – eine Region bricht auf“ wird gefördert im Programm TRAFO - Modelle für Kultur im Wandel, eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes und dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst.Es wird im Vogelsberg vom Vogelsbergkreis als Projektträger zusammen mit der Partnerinstitution Lauterbacher Musikschule e.V. umgesetzt.Im Rahmen des Projekts „TraVogelsberg“ entwickelt sich die Lauterbacher Musikschule zum inklusiven soziokulturellen Zentrum, der KulturSpinnerei, einem Ort, der Raum für Begegnungen und Möglichkeiten zur Partizipation bietet.Mit TRAFO hat die Kulturstiftung des Bundes 2015 ein Programm initiiert, das ländliche Regionen in ganz Deutschland dabei unterstützt, Veränderungsprozesse in der regionalen Kulturarbeit anzustoßen. Die beteiligten Kulturinstitutionen, Kulturämter und Kulturaktiven reagieren auf gesellschaftliche Herausforderungen vor Ort, entwickeln ein neues Selbstverständnis ihrer Aufgaben und neue Formen der Zusammenarbeit – miteinander und im Austausch mit Politik, Vereinen und Initiativen. Museen, Theater, Musikschulen und Kulturzentren verstehen sich als Begegnungsorte, öffnen ihr Programm und ihre Räume. Kulturämter entwickeln sich zu regionalen Netzwerkstellen für Kultur, befördern Beteiligungsformen und etablieren neue Unterstützungsangebote. Sie alle richten den Blick auf regional relevante Themen und die Anliegen der Menschen in ihrer Region.TRAFO trägt dazu bei, die Bedeutung der Kultur in der öffentlichen Wahrnehmung und die kulturpolitischen Strukturen in den Kommunen und Landkreisen dauerhaft zu stärken.Von 2015 bis 2021 unterstützte TRAFO vier Regionen bei der Weiterentwicklung ihrer kulturellen Infrastruktur. In der zweiten Phase werden von 2020 bis 2026 sechs weitere Regionen gefördert.