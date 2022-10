Multifunktionshalle für Leusel

Förderbescheid für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses im Alsfelder Stadtteil

Seit Jahren ist es Mittelpunkt des Dorfgeschehens, Zuhause für Vereine und zwischenzeitlich Kindertagesstätte – das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Leusel. Nun sind umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen geplant, die im Rahmen des Dorfentwicklungsprogrammes unterstützt werden.



Die Stadt Alsfeld ist seit 2018 im Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen. Und im Rahmen des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) soll nun in Leusel das DGH zu einer modernen Multifunktionshalle umgestaltet werden. „Im Bescheid zu lesen: ‚Maßnahmenbezeichnung: Multifunktionshalle für alle in Leusel’ – und das passt genau zum gesamtkommunalen Ansatz des IKEK“, sagt Dr. Jens Mischak (rechts im Bild), Erster Kreisbeigeordneter. „Denn hier soll einerseits ein Dorfmittelpunkt für Leusel, andererseits ein Ort zum Feiern, Tagen und Zusammenkommen für Menschen aus der Region entstehen. Ein Ansatz, dessen Planung und Konzepterstellung mit 50.000 Euro unterstützt werden. Eine runde Sache“, führt er weiter aus.



Insgesamt sei das Planungs- und Konzeptionsverfahren mit gut 116.000 Euro veranschlagt, das umfangreiche Maßnahmen an Baukonstruktion, der Haustechnik sowie der Ausstattung der Multifunktionshalle vorbereiten wird. Die komfortable Größe der Mehrzweckhalle ermöglicht die Durchführung auch von größeren Veranstaltungen, weshalb sie in Zukunft neben der Leuseler Ortsgemeinschaft auch für weitere Alsfelder Ortsteile, externe Veranstaltungen und für private Zwecke zur Verfügung stehen soll, umschreibt Stephan Paule, Bürgermeister der Stadt Alsfeld, abschließend das Vorhaben.