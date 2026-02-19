Monets Küste im Städel
Volkshochschule bietet Studienfahrt nach Frankfurt an
Das Städel Museum Frankfurt präsentiert im Frühjahr gemeinsam mit dem Musée des Beaux-Arts de Lyon eine große Ausstellung über die künstlerische Entdeckung von Étretat und den Einfluss des Ortes auf die Malerei der Moderne. Mit der Volkshochschule des Vogelsbergkreis kann man diese Ausstellung besuchen. Am Samstag, 28. März, bietet die vhs eine Studienfahrt (8 bis 19 Uhr) ins Städel an.
Dort werden herausragende Gemälde, Zeichnungen, Fotografien und historische Dokumente aus französischen, deutschen und weiteren internationalen Museen sowie Privatsammlungen zu sehen sein. Die Werke moderner und zeitgenössischer Künstler – von Félix Vallotton und Henri Matisse über Georges Braques bis hin zu Elger Esser – verdeutlichen zudem die anhaltende Faszination, die von Étretat bis heute ausgeht.
Die Gebühr für die Studienfahrt beinhaltet die Fahrt, den Eintritt ins Museum sowie eine 60-minütige Führung durch die Monet-Ausstellung plus 30-minütige Führung durch die Moderne der Dauerausstellung. Auf der Hinfahrt wird im Bus eine Einführung zu Monet gegeben. Nach der Führung ist Zeit zur freien Verfügung, die sowohl im Städel mit seinem vielfältigen Angebot verbracht werden kann als auch in Frankfurt selbst. Hier bieten das Museumsufer oder zum Beispiel die neue Altstadt vielfältige Möglichkeiten.
Zustiegsmöglichkeiten bei Hin- und Rückfahrt sind in Schlitz, Lauterbach, Alsfeld und Mücke möglich. Bei der Anmeldung kann man den Zustiegswunsch angeben. Anmeldeschluss ist am 13. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.