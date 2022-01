Moderna-Impfungen ohne Termin

Gleich zu Beginn des Jahres bietet die Stabsstelle Impfen des Vogelsbergkreises in der Hessenhalle in Alsfeld Impftermine mit dem Vakzin von Moderna an.Ohne Termin können sich dort über 30-Jährige Menschen heute, am Mittwoch, 5. Januar, und Donnerstag, 6. Januar, von 10 bis 18 Uhr eine Schutzimpfung abholen.Mitzubringen sind Personalausweis, Versichertenkarte, Impfpass und idealerweise der vorausgefüllte Aufklärungsbogen sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen. Diese Unterlagen können auf www.impfspringer.de heruntergeladen werden.Es können Erst-, Zweit-, und Auffrischimpfungen durchgeführt werden. Allerdings müssen nach der Zweitimpfung mindestens drei Monate vergangen sein. Auffrischimpfungen nach einer Schutzimpfung mit Johnson&Johnson sind bereits nach Ablauf von vier Wochen nach der Erstimpfung möglich.