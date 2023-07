Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises (vhs) veranstaltet am Samstag, 12. August, von 10 bis 17 Uhr in Lauterbach einen Kurs zum Thema kreatives Modellieren mit Lehm. An diesem Tag wird aus dem ältesten Baustoff der Menschheit nach eigenen Vorstellungen das Modell eines Hauses modelliert.Vorab werden vormittags Fachwerkhäuser mit Lehmausfachungen in der Altstadt erkundet, um sich so bereits für ein mögliches Modell inspirieren zu lassen. In einem Garten werden dann die Arbeitsschritte zum Anmengen der Lehmmischung anschaulich erklärt und jeder darf mit Händen und Schaufeln mithelfen.Die Teilnehmer sollen sich an diesem Tag aktiv mit „unserer Erde“ befassen. Also sind Kreativität und Phantasie gefragt, um einen (T)Raum des Wohnens aus Lehm formen zu können.Der Kurs freut sich auf Jung und Alt! Die verbindliche Anmeldung muss bis zum 6. August erfolgen.Weitere Informationen und Anmeldungen: vhs, Im Klaggarten 6, 36304 Alsfeld, Telefon 06631 792-7700, www.vhs-vogelsberg.de