Mittelhessische Fortbildungsreihe "Kinder- und Jugendbeteiligung" startet wieder

Die Jugendförderungen und Jugendbildungswerke in Mittelhessen bieten auch im Jahr 2022 wieder eine gemeinsame Fortbildungsreihe zum Thema Kinder und Jugendbeteiligung an.Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird immer bedeutsamer. Kommunen und Landkreise machen sich zunehmend auf den Weg und streben an, junge Menschen an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen zu beteiligen.Doch wie funktioniert Partizipation mit Kindern und Jugendlichen eigentlich? Was sind die Chancen, Grenzen und Herausforderungen? Welche konkreten Bedingungen zum Gelingen braucht es?Die Fortbildungsreihe vermittelt praxisnahe Kenntnisse, Fertigkeiten und Methoden, um Beteiligungsprojekte durchzuführen und zu begleiten und die Partizipation im Arbeitsfeld zu verankern. In Modulen zu den Themen „Grundlagen“, „Gesprächsführung & Moderation“, „Motivation“, „Konflikte“, „Lobbyarbeit“ und „Methodenpool“ werden alle Facetten der Kinder- und Jugendbeteiligung beleuchtet. Dabei steht in allen Modulen der Praxisbezug im Vordergrund und viele der Inhalte werden direkt praktisch angewandt und erprobt.Die Fortbildungsreihe richtet sich an Personen, die schon jetzt Kinder- und Jugendbeteiligungsprozesse initiieren, organisieren und begleiten bzw. dies zukünftig tun möchten. Dabei sind Fachkräfte öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe, der Jugendverbandsarbeit und der kommunalen Jugendarbeit ebenso angesprochen wie Nebenberufliche und Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit.Weitere Informationen zur Fortbildungsreihe gibt es auf der Internetseite der LAG Kinder- und Jugendbeteiligung Hessen unter www.kijubehessen.junetz.de . Hier finden sich auch die konkreten Termine und Anmeldemodalitäten zu den einzelnen Modulen.