Mittel für drei Projekte in Freiensteinau

„Fixpunkte des Dorflebens, Orte, wo sich Menschen treffen und Gemeinschaft erleben, auch dafür sind die Mittel aus dem Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen da“, unterstreicht Landrat Dr. Jens Mischak bei der Übergabe dreier Förderbescheide an den Freiensteinauer Bürgermeister Sascha Spielberger. Zwei Mal etwa 32.000 Euro aus der Dorfentwicklung unterstützen Investitionen am Backhaus Gunzenau sowie am Dorfgemeinschaftshaus Fleschenbach. Mit einer Förderung von knapp 50.000 Euro werden außerdem Maßnahmen am DGH Radmühl flankiert.



Backhaus Gunzenau



Das Backhaus in Gunzenau ist in die Jahre gekommen. Bis es wieder nutzbar ist, muss vieles erneuert werden, berichtet Bürgermeister Spielberger. Das Bruchstein-Mauerwerk hat sich stellenweise gesetzt und es sind deutliche Risse entstanden. Auch der Gewölbeofen ist durch die Setzungen stark in Mitleidenschaft gezogen und muss – ebenso wie die Hülle des Backhauses – erneuert werden.



Um das Kulturdenkmal zu erhalten und wieder mit Leben füllen zu können, wird das Backhaus teilweise abgetragen, das Material von Dach, Kamin und Mauerwerk eingelagert und später wiederverwendet. Weiterhin soll unter der Außenmauer des Gebäudes eine Stahlbetonplatte entstehen, die ein erneutes Absacken von Gebäudeteilen verhindert. Außerdem entstehen entkoppelte Fundamente, auf denen ein neuer Backofen aufgebaut werden soll. Die Gemeinde investiert dabei insgesamt etwa 51.000 Euro, die mit gut 32.000 Euro aus der Dorfentwicklung unterstützt werden.



DGH Fleschenbach



Am Fleschenbacher Dorfgemeinschaftshaus soll der Eingangsbereich erneuert werden. Teile der alten Treppe sind stark beschädigt und Balken einer Holzkonstruktion müssen ausgetauscht werden. Im Rahmen der geplanten Sanierungsmaßnahmen sollen für etwa 50.000 Euro – davon knapp 32.000 Euro Fördergelder – nun Sandsteinstufen die beschädigte Treppe ersetzen und der Vorbau durch eine neue Holzkonstruktion ersetzt werden. Zusätzlich werden drei veraltete Fenster am Gebäude ausgetauscht und so an heutige Standards angepasst.



DGH Radmühl



Mit knapp 50.000 Euro wird die Sanierung des Daches des DGH Radmühl gefördert. Insgesamt investiert die Gemeinde Freiensteinau mehr als 100.000 Euro in die Maßnahme. Diese wurde nötig, da im Dachgeschoss Waschbären ihre Spuren hinterlassen und sichtbare Schäden angerichtet haben. Die Gemeinde muss daher die Dachabdeckung und die Dämmung zu erneuern. Außerdem sollen der Dachboden gereinigt, die Dachfläche sicher verschalt, und die Fallrohre gegen Waschbären gesichert werden.



Hintergrundinformationen:



Seit August 2020 ist die Gemeinde Freiensteinau im Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen. Es folgte eine zweijährige Konzeptphase zur Erstellung des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK). Dieses bildet die Grundlage für die Umsetzung von Fördervorhaben in der Dorfentwicklung und ist darüber hinaus der Wegweiser für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Freiensteinau.



Im Juli 2022 ist Freiensteinau in die Förderphase gestartet. Bereits im Jahr 2022 konnten noch für sieben konzeptionelle Maßnahmen Bewilligungsbescheide übergeben werden. Im Folgejahr wurden fünf investive Vorhaben bewilligt. Dabei handelt es sich um innerörtliche Freiflächen und Dorfgemeinschaftshäuser.



In der Privatförderung wurden ebenfalls erste Bewilligungsbescheide an Bauherren überreicht.



Die Dorfentwicklung in Freiensteinau läuft noch bis zum Jahr 2027.

