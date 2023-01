Mitmachen in der AG „Gewaltprävention“

Die Arbeitsgruppe „Gewaltprävention“ im Vogelsberger Bündnis für Familie sucht neue Mitstreiter. Wer sich haupt- oder ehrenamtlich in den Bereichen „Gewaltschutz“ und „Gewaltprävention“ engagiert, wer neue Kontakte sucht oder wer sich einer neuen ehrenamtlichen Tätigkeit widmen will, ist genau richtig in der AG „Gewaltprävention“, die eben diese Möglichkeiten bietet.In der Arbeitsgruppe engagieren sich Fachleute und Ehrenamtliche gemeinsam gegen Gewalt in jeglicher Form. Durch Aktivitäten wie Ausstellungen, Theaterprojekte und Tagungen macht die Arbeitsgruppe immer wieder auf die Probleme von Gewalt und sexuellem Missbrauch aufmerksam.Mitmachen in der Arbeitsgruppe kann jeder: Egal, ob jung oder alt, einzeln oder im Team, mit viel oder wenig Zeit!Interesse geweckt? Dann am besten gleich Kontakt aufnehmen mit Sandra Obenhack, Telefon 06641/977-3404, und Simon Päbler, Telefon 06641/977-2495, oder per E-Mail an familienbuendnis@vogelsbergkreis.de Weitere Informationen zum Bündnis für Familie findet man unter: https://www.vogelsbergkreis.de/buerger-service/soziale-leistungen-hilfen/familienbuendnis/