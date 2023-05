Mitmachen in der AG „Familie“

Wie wichtig familiäre und ehrenamtliche Strukturen im ländlichen Raum sind, das hat sich nicht zuletzt in der Corona-Pandemie gezeigt. Anlässlich des Internationalen Tages der Familie am Montag, 15. Mai, will daher das Bündnis für Familie im Vogelsbergkreis auf die Arbeit der AG „Familie“ aufmerksam machen.Die tägliche Herausforderung, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, ist ein zentrales Thema. Sowohl Eltern in ihrer Verantwortung zu unterstützen, als auch Arbeitgeber für familienfreundliche Maßnahmen zu sensibilisieren, sind die Ziele der Arbeitsgruppe. Die AG „Familie“ tagt regelmäßig (4-mal im Jahr) und befasst sich aktuell mit der Planung einer Kinderrechte-Tour („Darstellung der Kindergrundrechte“) im Vogelsbergkreis. Die Treffen dauern in der Regel anderthalb bis maximal zwei Stunden (von 17 bis maximal 19 Uhr) und finden an unterschiedlichen Orten im Vogelsbergkreis wie zum Beispiel in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei in Lauterbach statt.Die AG „Familie“ lädt alle interessierten Bürger ein, ihre Anregungen und Ideen bezüglich familienfreundlicher Strukturen im Vogelsbergkreis einzubringen. Mitmachen kann jeder - egal, ob jung oder alt, einzeln oder im Team, mit viel oder wenig Zeit!Interessenten können sich telefonisch an Sandra Obenhack, Telefon 06641/977-3404, und Simon Päbler, Telefon 06641/977-2495 oder per E-Mail an familienbuendnis@vogelsbergkreis.de wenden.Weitere Informationen zum Bündnis für Familie findet man unter: https://www.vogelsbergkreis.de/buerger-service/soziale-leistungen-hilfen/familienbuendnis/