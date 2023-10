Mitmachen bei Jugendfreizeiten

Betreuer bei der Jugendfreizeit auf Usedom, engagierter Helfer bei einer Ferienaktion vor Ort oder Unterstützer eines Wochenend-Workshops – junge, engagierte Menschen können sich auf vielfältige Art und Weise beim Vogelsberger Jugendamt einbringen. Das Sachgebiet Jugendarbeit, Jugendbildung und Demokratieförderung nämlich sucht gerade wieder junge Erwachsene zwischen 17 und 29 Jahren, die die Planung und Durchführung der Jugendamts-Angebote für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien in der Region unterstützen wollen.Natürlich wird man vorbereitet auf seine Aufgaben. Es gibt eine sogenannte JuLeiCa- Ausbildung, wobei die Abkürzung für Jugendleiter-Card steht. Das Jugendamt bietet diese Ausbildung an zwei Wochenenden an: vom 13. bis 15. Oktober und vom 17. bis 19. November. Es müssen beide Seminare besucht werden, da sie aufeinander aufbauen. Die Teilnehmer erhalten dabei einen Einblick in die rechtlichen, pädagogischen und organisatorischen Grundlagen der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch der persönliche Spaß kam bislang nie zu kurz. Über die Förderung durch den Vogelsbergkreis bietet die JuLeiCa ihren Besitzern auch noch weitere Vorteile, darüber kann man sich auf www.juleica.de informieren.Die Wochenend-Seminare finden im Kreisjugendheim in Landenhausen statt. Die Kosten für Übernachtung und Verpflegung betragen insgesamt 25 Euro.Weitere Informationen und Anmedlung bei Hannah Müller, Telefon 06641/977-443 oder 01781807312, hannah.mueller@vogelsbergkreis.de