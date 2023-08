„Mit uns bleibt die Hitze draußen“

Vogelsberger Gesundheitsamt gibt Tipps für heiße Tage – Folge 1: Fahrt in den Urlaub

Die Koffer sind gepackt? Das Auto beladen? Morgen geht es ab in den in den sonnigen Süden? Wenn da nur die lange Autofahrt nicht wäre – noch dazu in der Hitze! Da empfiehlt es sich dringend, die Tipps des Vogelsberger Gesundheitsamtes zu beachten – ganz nach dem Motto „Mit uns bleibt die Hitze draußen“.



„Bei der Anreise in den Urlaub sollten Sie darauf achten, in den kühleren Morgen- oder Abendstunden zu starten, um die Hitze des Tages zu umgehen“, rät Ina Stein, Gesundheitskoordinatorin im Lauterbacher Landratsamt. Vor der Abfahrt sollte das Auto gut belüftet werden, um es möglichst kühl zu halten. Selbstverständlich sollte der Wagen gut gewartet sein und über ausreichend Kühlflüssigkeit verfügen.



Für die eigentliche Fahrt ganz wichtig: Man muss ausreichend Getränke für die gesamte Familie mitnehmen und regelmäßig trinken. „Um einen kühlen Kopf zu bewahren, sind zwei grundlegende Dinge wichtig: viel trinken und leicht essen“, so Stein. Fettige Speisen zum Beispiel können den Körper neben der Hitze noch zusätzlich belasten. „Auf den Sommer-Speiseplan gehören frische Salate, Obst und Gemüse“, sagt die Gesundheitskoordinatorin. Stärken kann man sich bei Pausen, die regelmäßig eingelegt werden sollten – und zwar auf schattigen Rastplätzen.



Außerdem rät Ina Stein, Sonnenschutz für die Fenster zu nutzen, um die direkte Sonneneinstrahlung zu minimieren. Und schließlich gilt: Lockere und luftige Kleidung tragen, um die Hitze zu reduzieren. Das gilt natürlich auch für die Urlaubszeit – egal ob an einem Ferienort im In- oder Ausland oder im heimischen Vogelsbergkreis.



Im Urlaub selbst sollte direkte Sonneneinstrahlung auf jeden Fall vermieden werden. „Aktiv sein kann man in den kühleren Morgen- und Abendstunden, jedoch nicht in den heißesten Stunden des Tages zwischen 11 und 16 Uhr“, betont Ina Stein. Übermäßige körperliche Anstrengung sollte man während der Hitze vermeiden. Auf keinen Fall sollten Kinder unbeaufsichtigt in der Sonne spielen. Vielmehr sollten sich alle ein schattiges Plätzchen suchen und längere Aufenthalte in der prallen Sonne vermeiden. „Spielen Sie mit Wasser, nutzen Sie mit Ihren Kindern ein Planschbecken oder Wassersprinkler, um sich abzukühlen“, so der Tipp der Gesundheitskoordinatorin.



Ganz wichtig: ausreichender Sonnenschutz. Man sollte – vor allem auch bei Kindern - auf Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor achten und die Haut regelmäßig eincremen. Und natürlich gilt: Viel trinken. „Achten Sie drauf, dass Ihre Kinder ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, vor allem bei Aktivitäten im Freien“, so der abschließende Ratschlag der Expertin.