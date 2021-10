Mit ungebrochenem Engagement für seine Mitmenschen

Kreisbeigeordneter, Kreistagsmitglied, Schiedsrichter, Schriftführer im Sportverein und im Angelverein, Fußballtrainer, Gemeindevertreter, Ortsbeiratsmitglied, Ortsvorsteher, Ausschussmitglied, Fraktionsgeschäftsführer, Kreisschatzmeister des AWO-Kreisverbandes, Aufsichtsratsmitglied, Stellvertretender Verbandsvorsitzender – die Liste ist schier endlos. An diesem Herbstnachmittag im AWO-Sozialzentrum sind einige Zahlen im Gespräch. Von 37, fast 40, von über 40 Ehrenämtern ist die Rede, die Hans-Jürgen Herbst aus Engelrod begleiten soll. Für Klarheit sorgt schließlich der nun frischgebackene Träger des „Bundesverdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ selbst: Es sind 37. Doch dazu später mehr.



An einem Ort, dem sich Hans-Jürgen Herbst durch seine ehrenamtliche Arbeit ganz besonders verbunden fühlt, überreichte nun Landrat Manfred Görig seinem langjährigen Weggefährten das Bundesverdienstkreuz am Bande. Carola Strecker, Leiterin des AWO-Sozialzentrums in Lauterbach, übernahm daher die Begrüßung der Gäste. und verwies auf einen weiteren Ehrengast an diesem Tag: Elvira Körber aus Schotten-Rainrod. 40 Jahre lang habe sie dem Ortsverband vorgestanden und blicke in ihrem 92. Lebensjahr auf das 60-jährige Mitgliedsjubiläum, für das sie in der diesjährigen AWO-Jahreshauptversammlung geehrt werden solle.



Neben Vertreterinnen und Vertretern aus der Kommunalpolitik waren auch Freunde, Bekannte, Kolleginnen und Kollegen sowie die Familie des Kommunalpolitikers vor Ort. Die besondere Auszeichnung hätte eigentlich vom hessischen Ministerpräsidenten übergeben werden sollen. „Aber es kam – wie könnte es anders sein – ein Ehrenamt dazwischen. Der Kreisausschuss des Vogelsbergkreises hat getagt“, sagte Landrat Manfred Görig zu Beginn seiner Laudatio. Darin zeichnete Landrat Görig die vielen verschiedenen Ehrenämter auf, die Hans-Jürgen Herbst in den vergangenen Jahrzehnten mit Leben gefüllt hat. Engagement im Fußballverein, im Ortsbeirat, in der Gemeindevertretung, im Kreistag, in verschiedenen weiteren Gremien. „Hans-Jürgen prägt die Kommunalpolitik im Vogelsbergkreis seit nahezu 30 Jahren mit und hat sich auf vielfältige Weise für die Menschen des Vogelsbergkreises und der gesamten Region eingesetzt“, skizzierte Landrat Görig. Herbst sei ein überzeugter Demokrat, der Werte wie Freiheit, Mitmenschlichkeit und Toleranz vorlebe und mit Inhalt fülle, führte der Landrat weiter aus. Die Nähe zu den Menschen, kompetente, verlässliche und zielgerichtete Arbeit und keine Scheu davor, Verantwortung zu übernehmen, zeichneten Herbst besonders aus. Seit 1989 ist er SPD-Mitglied und ist seither auf verschiedenen Ebenen von Vorständen aktiv gewesen. Kommunalpolitisch ist er seit 1993 aktiv, da übernahm er ein Mandat im Ortsbeirat. Er war neun Jahre lang Ortsvorsteher, wurde 1997 in die Gemeindevertretung der Gemeinde Lautertal gewählt und ist nun seit zehn Jahren Vorsitzender der Vertretung.



Herbst war außerdem von 1997 bis 2006 Abgeordneter im Kreistag des Vogelsbergkreises, dort in verschiedenen Ausschüssen tätig, und wurde ab 2006 in den Kreisausschuss berufen. Seit 23 Jahren ist der Diplom-Finanzwirt außerdem Fraktionsgeschäftsführer der SPD-Kreistagsfraktion.



„Besonders sozialpolitische Themen sind ihm ein Anliegen. Der Eifer, den Hans-Jürgen seit vielen Jahren unter anderem in die Arbeit der Arbeiterwohlfahrt steckt, ist dafür ein sehr gutes Beispiel“, machte Landrat Görig klar. Seit 2011 sei er Schatzmeister des AWO-Kreisverbands Vogelsbergkreis, und seit 2020 auch stellvertretender Vorsitzender des AWO Bezirksverbandes Hessen Süd. Ulrich Bauch, Geschäftsführer des AWO-Bezirksverbandes Hessen Süd, hob in seinem Grußwort auf den Geehrten die Fachkunde und die „Vernunftgesteuertheit“ hervor: „Nach schwierigen Zeiten des Bezirksverbandes hat Hans-Jürgen Herbst Verantwortung übernommen. Ein Glücksfall für die Arbeiterwohlfahrt – die Zusammenarbeit mit Hans-Jürgen Herbst ist eine Freude“, betonte der Geschäftsführer.



„Dein so ausgesprochen vielfältiges bürgerschaftliches Engagement ist beispielhaft und als besonderen Dank und Anerkennung darf ich dir stellvertretend das Bundesverdienstkreuz am Bande verleihen. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch“, unterstrich Landrat Görig. Hans-Jürgen Herbst bedankte sich für die große Ehre und anerkennenden Worte. Und betonte dabei besonders, wie wichtig es sei, sich auf ein verständnisvolles und unterstützendes Umfeld verlassen zu können, das die Arbeit im Ehrenamt mittrage und honoriere.

