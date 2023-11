Mit Ehrenamt die Zukunft der Dörfer gestalten

s sind die drängenden Fragen für die Zukunft, die beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im Mittelpunkt stehen: Welche Stärken und einzigartige Qualitäten haben wir im Dorf? Vor welchen Herausforderungen und konkreten Aufgaben stehen wir? Was haben wir bisher erreicht? Welche Lösungsansätze für die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft in unserem Dorf gibt es? „Auch in der 38. Runde des Wettbewerbs sind unsere Vogelsberg-Dörfer dazu aufgerufen, in der Dorfgemeinschaft gemeinsam Antworten auf diese Fragen zu finden“, sagt Dr. Jens Mischak, Erster Kreisbeigeordneter, und wirbt für die Teilnahme.Und das aus gutem Grund. Denn die Erfahrungen aus 38 Runden Wettbewerb zeigen, dass das Messen im Wettbewerb für die teilnehmenden Dörfer viele Vorteile mit sich bringt: „Der Wettbewerb animiert dazu, sich mit der Zukunft des Dorfes auseinanderzusetzen und die Herausforderungen der Zeit durch ehrenamtliches Engagement generationenübergreifend anzugehen. Die Erfahrung zeigt: Sich mit den Themen zu beschäftigen, zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu finden, gibt neue Impulse für eine attraktive Entwicklung unserer Dörfer“, ergänzt der zuständige Dezernent. Oft bringt schon die gemeinsame Beschäftigung mit diesen Themen einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger: Gemeinsam wird gearbeitet, werden Projektideen vorangebracht und eigenständig umgesetzt. Im Sommer 2024 werden alle teilnehmenden Dörfer besucht und erhalten die Möglichkeit, ihre Projekte und das gesamte Dorf zu präsentieren.Insbesondere Themen wie die Schaffung einer lebendigen Dorfgemeinschaft für alle Generationen, Verfügbarkeit von ausreichend bezahlbarem Wohnraum für junge Familien oder die Integration von Neubürgern ins Dorfleben stehen im Mittelpunkt. Aber auch Zukunftsthemen wie regenerative Energien, Erhaltung der Lebensgrundlagen durch Produktion regionaler Lebensmittel sowie Natur- und Landschaftsschutz spielen bei der Bewertung der Dörfer eine Rolle.Träger des Wettbewerbes ist das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.Angesprochen sind aktive Ortsbeiräte sowie Vereine und Ehrenamtliche verschiedener Organisationen, die in ihren Dörfern etwas bewegen wollen. Weitere Informationen und Anmeldefristen finden alle Interessierten auf der Homepage des Vogelsbergkreises auf www.vogelsbergkreis.de/dorf-und-regionalentwicklung/ oder telefonisch unter der Nummer 06641 977 3500.