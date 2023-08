„Mit Antworten nach Hause gehen“

Kennenlern-Seminar des 15. Kreisjugendparlaments am Hoherodskopf

„Kennenlernen und mit Antworten nach Hause gehen“ – so das kurze und knappe Motto, unter dem sich das frisch gewählte 15. Kreisjugendparlament (KJP) für ein Wochenende am Hoherodskopf traf. Dort lernten sich die Abgeordneten aus den Vogelsberg-Kommunen kennen und besprachen wichtige Themen, Interessen und Arbeitsschwerpunkte in ihren Städten und Gemeinden.



Im Austausch einigten sich die Abgeordneten auch auf einen Gruppenvertrag, in dem sie zum Beispiel Arbeitsweise sowie Verhaltensregeln für die Arbeit im KJP festschrieben. Außerdem wurden die Ängste, Wünsche und Hoffnungen der einzelnen Abgeordneten besprochen und es gab viel Raum für offene Fragen. „Das Ziel war, dass die Jugendlichen ohne Fragen nach Hause gehen und sie wissen, was in den nächsten zwei Jahren



auf sie zukommt“, berichtete Laura Tkotz, Sachgebiet Jugendarbeit, Jugendbildung im Jugendamt des Vogelsbergkreises.



Herzstück des Seminars waren die Themen, die die Jugendlichen selbst einbrachten und die sie in Arbeitsgruppen weiter bearbeiten wollen: Rad- und öffentlicher Nahverkehr, Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie die Modernisierung und Ausstattung von Schulstandorten standen dabei ganz oben auf der Agenda. Ausgehend von diesen Ideen und Themen bildeten sich verschiedene Arbeitsgruppen, die sich eingehend mit den Schwerpunkten beschäftigen werden. Die AG Jugendarbeit, die Johanna Faubel vertritt, die AG Stadtgestaltung mit Selin Volp an der Spitze, die AG Freizeit unter dem Vorsitz von Ali Gül, die AG ÖPNV, bei der Leonardo Lopes Jilg federführend ist, die AG Marketing geleitet von Esther Arnold, die AG Schule mit der Doppelspitze Lana Meß und Lara Allendorf, sowie die AG Sport, die Armin Salavati vertritt.



Ebenfalls wurden parlamentarische Formalitäten thematisiert, um sich auf die Parlaments-Arbeit vorzubereiten. Fragen nach der Zusammenstellung des Vorstands und seinen Aufgaben, die Rollenverteilung oder der Ablauf einer KJP-Sitzung wurden dabei geklärt.



Als Ausgleich zu den intensiven Sitzungen gab es rund um den Hoherodskopf ein ausgiebiges Freizeitprogramm zum Beispiel mit Baumkronenpfad und Sommerrodelbahn. Auch eine Nacht- und Fledermauswanderung mit Naturparkführerin Ursula Herbst stand auf dem Programm.



Letzte Sitzung des 14. KJP



Die letzte öffentliche Sitzung des 14. Kreisjugendparlaments und zugleich die konstituierende Sitzung des 15. Kreisjugendparlaments finden am Montag, 18. September, um 16 Uhr in der Aula der Sparkasse in Lauterbach statt.



Die Abgeordneten des frischgewählten 15. KJP. Dieses hat seine konstituierende Sitzung am 18. September. Um sich kennenzulernen und Schwerpunkte festzuklopfen, trafen sich die Abgeordneten zu einem Wochenende am Hoherodskopf.