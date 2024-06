Mischak: „Wir machen die Schätze der Region sichtbar“

Für ein lebendiges Miteinander im Vogelsberg will der Verein Kulturförderung Vogelsberg gemeinsam mit Kulturakteuren im Vulkansommer Kulturfestival 2025 die regionalen Angebote erneut in Szene setzen.Zu einem ersten informativen Austausch lädt der Verein am Montag, 1. Juli, um 18.30 Uhr in die Landesmusikakademie Hessen (Christoph-Graupner-Saal), Gräfin-Anna-Straße 4, in Schlitz ein. Um Voranmeldung bis Montag, 24. Juni, unter kulturfoerderung@vogelsbergkreis.de wird gebeten. Für Rückfragen können sich Kulturakteure und Kulturinteressierte an Geschäftsführerin Carolin Henningsen unter 06641/977-8268 wenden.Das Kulturfestival Vulkansommer umfasst zahlreiche Veranstaltungen im Spätsommer des nächsten Jahres verteilt über den gesamten Vogelsbergkreis. Vielfältige Angebote wie Lesungen, Ausstellungen, Workshops, Konzerten, Performances und vieles mehr kann man an besonderen Orten erleben.Nach den ersten drei ganz unterschiedlichen Festivals in den Jahren 2018, 2021 und 2023 freut sich der erste Vorsitzende Dr. Jens Mischak ganz besonders auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr. „Kulturakteure liefern Veranstaltungen und wir machen die Schätze der Region sichtbar“, erklärt Dr. Mischak das Konzept des Vulkansommers.