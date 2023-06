Mischak: „Wir konnten so viel von euch lernen“

Großes Begegnungsfest mit der Delegation aus Curaçao / Erster Kreisbeigeordneter: Der Besuch war ein einmaliges Erlebnis

Bild des Tages und beeindruckender Höhepunkt eines unvergesslichen Besuchs: Bei strahlendem Sonnenschein lassen sich alle von den mitreißenden Karibik-Klängen anstecken, plötzlich tanzen Menschen mit und ohne Handicap, Menschen aus dem Vogelsberg und aus Curaçao gemeinsam auf dem Alsfelder Marktplatz. Beim großen inklusiven Begegnungsfest am Mittwoch bestätigt sich: Nicht nur der Sport verbindet, nein auch die Musik.



Ereignisreiche Tage liegen hinter der 20-köpfigen Delegation aus Curaçao, die im Vorfeld der Special Olympics im Vogelsbergkreis zu Gast war. Erst der herzliche Empfang am Montag im Kolpingdorf in Herbstein, dann das große inklusive Sportfest mit Mehrgenerationenlauf in Lauterbach, Fahrten in den Vogelpark Schotten und nach Sassen und nun zum Finale ein Begegnungsfest auf dem Alsfelder Marktplatz, bei dem einmal mehr der inklusive Sport in den Vordergrund gerückt werden soll, wie es Erster Kreisbeigeordneter und Sportdezernent Dr. Jens Mischak in seiner kurzen Begrüßung formuliert.



„Ich hoffe, ihr hattet schöne Tage hier. Ich kann euch nur sagen: Ihr seid uns jederzeit wieder willkommen“, ruft Dr. Mischak den Gästen aus der Karibik zu. „Wir konnten einiges von euch lernen, ich sage euch im Namen aller: vielen, vielen Dank dafür! Für uns war es ein einmaliges Erlebnis - sowohl sportlich, als auch menschlich“, betont der Erste Kreisbeigeordnete und wünscht den Athleten viel Glück bei den Wettkämpfen in Berlin, die die neuen Freunde im Vogelsberg natürlich am Fernsehen verfolgen werden.



Auch Alsfelds Bürgermeister Stephan Paule wünscht alles Gute für die Special Olympics – die richtige Motivation hat es seiner Meinung in Alsfeld, einer Stadt, „in der Sie willkommener nicht sein könnten“ gegeben, denn Alsfeld ist sowohl eine Stadt des Sports, als auch eine Stadt der Inklusion. Und der Begegnung – wie sich beim anschließenden Fest zeigt.