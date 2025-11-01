Kontakt
Mischak: „Sehr hilfreiches Instrument für die Berufswahl“

Mehr als 50 Unternehmen stellen ihre Ausbildungsberufe vor

Die Berufswahl beschäftigt ganz unterschiedliche Menschen. Da sind die Schülerinnen und Schüler, die sich erste Gedanken über ihre Zukunft machen, da sind die Eltern, die ihren Kindern einen guten Arbeitsplatz wünschen, und da sind die Studierenden, die nicht selten daran zweifeln, ob der akademische Weg für sie der richtige ist. Sie alle können bei den Tagen der Ausbildung für sich ein Mehr an Klarheit gewinnen.

Mehr als 50 Ausbildungsbetriebe aus dem ganzen Vogelsbergkreis nehmen teil. Sie öffnen von 24. bis 28. November ihre Türen, laden Jugendliche und deren Eltern zum Besuch ein und stellen ihre Ausbildungsberufe und Praktikumsangebote vor. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite www.tagederausbildung.de.

Landrat Dr. Jens Mischak motiviert zum Mitmachen: „Meldet Euch jetzt an! Das ist eine einmalige Gelegenheit, in einer Woche gleich mehrere Betriebe kennenzulernen – gerade im persönlichen Kontakt mit Azubis und Ausbildern ist das eine Riesenchance, sich mehr Klarheit über seinen Berufsweg zu verschaffen.“

Speziell den Eltern empfiehlt Mischak, gemeinsam mit den Kindern interessante Betriebe auf der Webseite herauszusuchen und sie beim Besuch vor Ort zu begleiten. „Nutzen Sie als Eltern die Tage der Ausbildung, um ein besseres Bild über die betriebliche Ausbildung zu bekommen.“

Auch Studierende, die nach neuen Wegen und Möglichkeiten suchen, haben die Chance, eine passende duale Berufsausbildung für sich zu finden, so der Landrat. Der duale Weg zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Praxis aus, was vielen Studienzweiflern sehr gelegen sein könne.

Die Tage der Ausbildung werden von der Wirtschaftsförderung des Vogelsbergkreises organisiert.

