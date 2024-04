Minimesse: Gelungene Premiere im „Hahnekiez“

Gelungene Premiere: Wieder einmal veranstaltete die KVA – Kommunales Jobcenter eine Minimesse im Vogelsbergkreis – diesmal in Schlitz und zwar in der gerade eröffneten Kulturhalle „Hahnekiez“. Gelungen war die Messe übrigens auch für einen Besucher beziehungsweise für einen Arbeitgeber: Aus dem ersten Gespräch ergab sich konkret ein Arbeitsverhältnis. Rund 200 Kunden hatte die KVA im Vorfeld zur Minimesse eingeladen. Auf Seiten der Arbeitgeber präsentierten sich die Stadt Schlitz, das Eichhof Krankenhaus Lauterbach mit Seniorenzentrum Schlitz, Pfeifer Holz für Schlitz und Lauterbach, mehrere Zeitarbeitsfirmen sowie die Arbeitsagentur. Ebenso vertreten waren das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft, die Schottener Sozialen Dienste und die vhs mit Maria Kesselhut als Bildungsberaterin. Ebenfalls vor Ort waren Übersetzer für Dari/Farsi, für Russisch/Ukrainisch sowie für Arabisch/Kurdisch. Der Schlitzer Bürgermeister Heiko Siemon begrüßte die Aussteller und Besucher der Messe am Vormittag und zeigte sich erfreut, dass die KVA der erste Nutzer der neuen Eventhalle „Hahnekiez“ war.

(lifePR) (