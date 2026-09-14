„Menschlich bestens gerüstet“

Wer bei der Freiwilligen Feuerwehr auf Führungsebene Verantwortung für andere übernimmt, braucht weit mehr als nur einsatztaktisches Wissen. Dieser Fokus auf den Menschen stand im Mittelpunkt des Seminars „Führungsbaustein A“, das im Feuerwehrhaus in Schlitz stattfand. Die Ausbildung, die gemeinsam vom Vogelsbergkreis und der Hessischen Landesfeuerwehrschule angeboten wurde, richtete sich gezielt an Feuerwehrangehörige mit abgeschlossenem Gruppenführerlehrgang oder noch höherer Führungsverantwortung.



Die Durchführung lag auch in diesem Jahr in den Händen der FeuerwehrAgentur. Mit Martin Lutz und Gunho Rihm führten zwei ausgewiesene Experten durch die intensiven Seminar-Tage. Die beiden Referenten überzeugten nicht nur durch ihr enormes Fachwissen, sondern verstanden es, die anspruchsvollen zwischenmenschlichen Inhalte lebensnah zu vermitteln. Im Kern der Tage standen die Reflexion des eigenen Handelns, klare Kommunikation und Konfliktbewältigung.



Ein zentraler Baustein des Erfolgskonzepts war der Rahmen der Veranstaltung, die ganz unter dem bekannten Leitgedanken „Uniform aus, Persönlichkeit an“ stand. Das Seminar fand bewusst in Zivilkleidung statt, was von Beginn an eine offene Lernatmosphäre und einen intensiven Austausch auf Augenhöhe förderte. Dieses Format bot den Teilnehmern den nötigen Raum, um die ganz realen Herausforderungen von ehrenamtlichen Führungskräften im Spannungsfeld und in der Balance zwischen Feuerwehrdienst, Beruf und Privatleben zu diskutieren.



Begleitet wurde das Seminar von Kreisbrandmeister Andreas Leinweber, der die besondere Bedeutung dieses Lehrgangs für die Einsatzkräfte hervorhob: „Es reicht heute nicht mehr aus, als Führungskraft nur auf der rein taktischen Ebene zu funktionieren. Man muss zuhören können, das Team verstehen und vor allem den Menschen hinter der Einsatzkleidung sehen. Genau dafür schafft dieses Seminar das nötige Bewusstsein.“ Leinweber betonte zudem, wie wertvoll der ehrliche Austausch darüber sei, das anspruchsvolle Ehrenamt langfristig und gesund mit Familie und dem eigenen Beruf in Einklang zu bringen.



Die praxisnahe Herangehensweise der Ausbilder half den Teilnehmern dabei, die eigene Rolle neu zu bewerten: Weg von der reinen Befehlsgebung, hin zu Führungspersönlichkeiten, die Konflikte frühzeitig erkennen, lösungsorientiert kommunizieren und das eigene Team stärken. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Seminars verfügt die Vogelsberger Blaulichtfamilie nun über Führungskräfte, die nicht nur fachlich, sondern auch menschlich bestens gerüstet sind, um das Fundament der örtlichen Gefahrenabwehr nachhaltig zu stärken.

(lifePR) (