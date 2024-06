Mehr als 80 Chancen im Vogelsbergkreis

Kommenden Montag geht’s los: Die Praktikumswochen im Vogelsbergkreis starten und mehr als 80 Vogelsberger Ausbildungsbetriebe laden bis Ende August die Fachkräfte von morgen zum Kennenlernen ein. Denn im Rahmen der Praktikumswochen können Jugendliche ab 14 Jahren an fünf Tagen fünf unterschiedliche Berufsfelder und Ausbildungsbetriebe kennenlernen. Und das bei besten Rahmenbedingungen: Denn im hessenweiten Vergleich liegt der Vogelsbergkreis mit der Zahl der Möglichkeiten auf Rang 2. „Nun seid Ihr an der Reihe, nachzuziehen!“, ruft Wirtschaftsdezernent Landrat Dr. Jens Mischak die Schülerinnen und Schüler im Vogelsbergkreis zur Teilnahme auf. „Ergreift die Gelegenheit und lernt spannende Berufe und vielleicht die Kolleginnen und Kollegen von morgen kennen“.Die Teilnahme an der Praktikumswoche ist ganz einfach. Beim Anlegen des Accounts auf praktikumswoche.de/vogelsberg legt man fest, welche Berufsfelder interessieren und stellt sich selbst mit einem kurzen „Über-mich“-Text vor. Danach kann man sich an passenden Tagen für die Praktikumswochen anmelden. Das Portal vermittelt anhand des Wohnorts und der Interessen automatisch passende Firmen in der Nähe und hilft mit Erläuterungen und Beispielen weiter.Jugendliche können sich die Tage aussuchen, an denen die Praktikumstage am besten passen. Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse können in den letzten drei Schulwochen vor den Sommerferien mitmachen, benötigen dafür allerdings von der Schule eine Befreiung vom Unterricht. In den Sommerferien sind zusätzlich alle Schülerinnen und Schüler ab einschließlich 15 Jahren zur Teilnahme eingeladen. Weitere Informationen finden Interessierte unter praktikumswoche.de/vogelsberg