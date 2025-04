Mehr Selbstbewusstsein für Mädchen

Zwei Tage lang drehte sich im Kreisjugendheim Landenhausen alles um Mädchen und deren Selbstbewusstsein. „Die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, diese zu äußern, Grenzen zu setzen und anderen gegenüber selbstbewusst aufzutreten – darum ging es im Selbstbehauptungskurs speziell für Mädchen zwischen zehn und zwölf Jahren“, fasst Nicole Grün, schulbezogene Sozialarbeiterin beim Vogelsbergkreis und Seminarleiterin, zusammen. Es wurden Strategien zur Selbstbehauptung und Konfliktlösung entwickelt und diese in Zusammenhang mit der eigenen Körpersprache und dem Auftreten anderen gegenüber betrachtet.



„Wir haben uns intensiv damit beschäftigt, welche Bedürfnisse ein Mensch hat und wie man es schafft, diese anderen mitzuteilen. Außerdem haben wir herausgefunden, wo eigene Grenzen und Stärken liegen und daran anknüpfend Ideen entwickelt, was jede einzelne Teilnehmerin tun kann, wenn es ihr mal nicht so gut geht“, führt Laura Greil, Mitarbeiterin des Jugendamtes und ebenfalls Seminarleiterin, weiter aus.



Darüber hinaus erlernten die Mädchen Strategien zur Selbstbehauptung und Konfliktlösung, um in schwierigen Situationen gestärkt handeln zu können. Es wurden vor allem die Zusammenhänge zwischen der Körpersprache, dem Auftreten und der damit verbundenen Wirkung auf andere erarbeitet. Auch wurden Strategien zur Selbstverteidigung erlernt, um sich notfalls auch körperlich zur Wehr setzen zu können.

(lifePR) (