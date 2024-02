Licht im Steuerdschungel für Vereine

Von Aufwandsentschädigung über Förderverein, Homepage, Kassenprüfung, Insolvenz bis hin zu Reisekosten, Sponsoring und Zuwendungsbestätigungen: Das Qualifizierungsprogramm für Ehrenamtliche im Vogelsbergkreis bietet mit dem aufeinander aufbauenden Online-Seminar „Der Verein im Steuerdschungel von A bis Z“ einen umfassenden Einblick in die administrative Vereinsarbeit.Das Angebot der Stabsstelle Ehrenamt des Vogelsbergkreises, finanziell unterstützt durch das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales, dreht sich am Dienstag, 5. März, Montag, 11. März, und Donnerstag, 14. März, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr um verschiedene Themen. Ziel ist es, einen Überblick über den „Steuerdschungel“ zu liefern und ein möglichst breites Spektrum abzudecken. Der Kurs wird von Dozentin Sandra Oechler geleitet, eine Anmeldung ist bis zum 26. Februar möglich.Für die Fortbildung ist eine schriftliche Anmeldung über ein Anmeldeformular erforderlich. Das finden Interessierte unter www.vogelsbergkreis.de/stabsstelle-ehrenamt/ zum Ausfüllen und Herunterladen. Wenn für den Kurs Kosten anfallen, wird eine Rechnung ausgestellt. Einige Tage vor Kursbeginn erhalten Teilnehmer eine Anmeldebestätigung per E-Mail oder Post von der Volkshochschule. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt, sollten allerdings weniger als sieben Anmeldungen eingehen, kann ein Kurs nicht durchgeführt werden. Abmeldungen sind nur bis zum jeweils genannten Anmeldeschluss kostenfrei.Weitere Fragen zur Anmeldung und den Kosten der einzelnen Workshops beantworten Sandra Obenhack per Telefon unter 06641/ 977-3404, oder Simon Päbler per Telefon unter 06641/ 977-2495. Die Stabsstelle Ehrenamt ist ebenfalls unter ehrenamt@vogelsbergkreis.de per E-Mail zu erreichen.