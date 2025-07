Les Brünettes eröffnen den Vulkansommer

Was für ein für ein Meilenstein: Die A-cappella-Band Les Brünettes feiert stolze 15 Jahrevoller Musik, Freundschaft und kreativer Abenteuer – und das unter anderem in Lauterbach. Die Band eröffnet nämlich am Samstag, 2. August, offiziell das Vulkansommer Kulturfestival in der Adolf-Spieß-Halle. Höhepunkt des Abends wird zweifelsohne ein gemeinsamer Auftritt mit heimischen Sängerinnen und Sängern sein, die tagsüber in einem Workshop gemeinsam mit der Band Songs erbeitet haben.



Seit 2010 haben Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini und Lisa Herbolzheimer die Bühnen mit ihrem einzigartigen Sound erobert und sich als eine der führenden weiblichen A-cappella-Gruppen etabliert. Dabei gehören Musik und Freundschaft in dieser Band zusammen: Was als musikalisches Zusammentreffen begann, entwickelte sich zu einer tiefen persönlichen und kreativen Verbindung. Die Musikerinnen veröffentlichten fünf Alben, sangen in den Abbey Road Studios durch die Mikrophone der Beatles, in der Elbphilharmonie Hamburg und im heute journal, auf Französisch, Italienisch, Spanisch Englisch und Deutsch, gewannen Preise und gründeten Familien.



Die jungen Jazzstudentinnen entwickeln sich weiter zu gefeierten Interpretinnen der Beatles, Arrangeurinnen, Songwriterinnen, die sogar ein Album ausschließlich mit eigenen Stücken herausbringen. Dabei darf und kann jede der vier auf ihre ganz eigene Art strahlen.



Um das 15-jährige Bestehen gebührend zu feiern, gehen Les Brünettes in diesem Jahr auf Jubiläumstournee, die sie am 2. August auch nach Lauterbach führt. Das Konzert, das vom Verein „Kulturförderung Vogelsberg“ veranstaltet wird, beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Tickets an der Abendkasse kosten 22 Euro (ermäßigt 15 Euro), im Vorverkauf 17 Euro (ermäßigt 13 Euro). Karten im Vorverkauf gibt es im Tourist Center Alsfeld, Die Buchhandlung - Elisa Kertzscher (Homberg), Lesezeichen (Lauterbach), DAS BUCH (Lauterbach) und in Elkes Buchladen (Schotten). Foto: Marius Engels.

(lifePR) (