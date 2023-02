Den Geist beruhigen, die Gedanke zur Ruhe kommen lassen und dadurch Stress abbauen und das Bewusstsein erweitern: Dabei geht es bei der Meditation.Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises bietet von Mittwoch, 8. März, 19 Uhr, an insgesamt vier Terminen einen Meditationskurs in der Aula der Freiherr-vom-Stein-Schule in Herbstein an.Mitzubringen sind eine Matte, eine Decke sowie ein kleines Kissen und bequeme Kleidung.Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de