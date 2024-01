Lebendige Dörfer gesucht

Das Thema „Leben im ländlichen Raum“ ist aktueller denn je. Da liegt es auf der Hand, dass der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auch in seiner 38. Auflage das Thema auf regionaler Ebene in den Mittelpunkt stellt. „Nutzen Sie den Wettbewerb, um zu zeigen, was unsere Vogelsberg-Dörfer für alle Generationen attraktiv und lebenswert macht“, ruft Dr. Jens Mischak, Erster Kreisbeigeordneter, zur Teilnahme auf. Wie das erfolgreich gelingen kann, erfahren Interessierte am Mittwoch, 31. Januar, 19 Uhr, in der Marburger Straße 69 in Alsfeld. Dort informieren die Expertinnen vom Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum des Vogelsbergkreises über den Wettbewerb.Unter dem Motto „Unser Dorf hat Zukunft“ sind Ortsbeiräte, Vereine oder Vereinsgemeinschaften im Vogelsbergkreis angesprochen, die ihr Dorf mit bis zu 3.000 Einwohnern in allen Facetten des dörflichen Lebens vorstellen möchten. „Nutzen Sie die Chancen auf neue Entwicklungen und Impulse für Ihren Heimatort, die mit vereinten Kräften in konkreten Projekten münden können“, ruft Dr. Mischak auf.Die Vorstellung der Teilnehmerdörfer findet im Sommer 2024 statt. Zuständig für die Beratung und Organisation des Wettbewerbs ist das Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum des Vogelsbergkreises. Für weitere Informationen und Anmeldungen stehen Angelika Boese unter der Telefonnummer 06641 977 3520, per E-Mail an angelika.boese@vogelsbergkreis.de , oder Agnes Baumgardt unter 06631 792 708, oder per E-Mail an agnes.baumgardt@vogelsbergkreis.de zur Verfügung.