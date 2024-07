Laufen und radeln für Schnecki

Die kleine Schnecki aus dem Vogelsberg will gerne eine richtige Rennschnecke werden – und ganz viele Jungen und Mädchen können ihr dabei helfen. Nämlich bei der Aktion „Grundschule in Bewegung“, die der Vogelsberger Sportkoordinator Dominic Günther nach den Sommerferien startet. Dabei müssen die Kinder Bewegungspunkte sammeln für die kleine Schnecki. Das geht ganz einfach: Das Elterntaxi bleibt stehen, stattdessen kommen die Mädchen und Jungen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller zur Schule – und schon gibt es einen Stempel im Schnecki-Bewegungspass.



Für die Aktion haben sich bereits 1200 Kinder aus dem gesamten Kreisgebiet angemeldet. „Damit setzen wir ein eindrucksvolles Zeichen für Bewegung und Gesundheitsförderung“, betont Landrat Dr. Jens Mischak, der sich gemeinsam mit Bewegungskoordinator Günther über diesen Riesenerfolg freut, denn mit dieser Resonanz – zumal bei der Erstauflage dieses Projektes – konnte keiner rechnen.



Los geht es nach den Sommerferien. Dann bekommen die Kinder ihren Schnecki-Bewegungspass. Und dann heißt es Stempel und Unterschriften sammeln. An erster Stelle steht der aktive Schulweg, also nicht von Mama oder Papa zur Schule fahren lassen, sondern sich selbst auf den Weg machen. Und schon gibt es Stempel. Auch Aktionstage zahlen sich aus. Wer beim Wandertag mitmacht, in der Sport-AG aktiv ist oder das Sportabzeichen ablegt, der bekommt Stempel. Mädchen und Jungen, die in einem Verein aktiv sind, werden ebenfalls belohnt. Sogar der Spaziergang, die Fahrradtour oder der Schwimmbadbesuch mit der Familie bringen Stempel ein.



„Natürlich gibt es Kinder, die einfach zu weit entfernt von ihrer Schule wohnen und mit dem Auto gebracht werden müssen“, sagt Landrat Dr. Mischak, „aber für sie gibt es Alternativen in der Schule.“ Die Kinder könnten zum Beispiel Kniebeugen machen oder einmal um die Schule laufen, auch dafür gibt es dann einen Stempel.



Nach den Herbstferien werden die Schnecki-Bewegungspässe wieder eingesammelt und vom Vogelsberger Bewegungskoordinator ausgewertet. Für alle, die mitgemacht haben, gibt es eine Urkunde. Die Schulen, die am aktivsten waren, bekommen ein Extra-Geschenk.

