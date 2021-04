Landrat Görig: Wir müssen zweigleisig fahren

Nach Ostern werden auch die Vogelsberger Hausärzte gegen Corona impfen – in enger Abstimmung mit dem Impfzentrum des Vogelsbergkreises. „Es ist wichtig, dass wir uns ergänzen und noch eine ganze Zeit lang zweigleisig fahren. Nur so wird es uns gelingen, einen großen Teil unserer Bevölkerung vor dem gefährlichen Virus zu schützen“, betont Landrat Manfred Görig (SPD) am Donnerstag in einer Pressemitteilung.



Bislang haben rund zehn Prozent der Vogelsberger ihre Erstimpfung erhalten. „Es hätten viel mehr sein können, wenn uns genügend Impfstoff zugewiesen worden wäre“, sagt der Landrat. Immerhin sei das Impfzentrum in der Alsfelder Hessenhalle so ausgelegt, mehr als 1000 Menschen pro Tag impfen zu können - und das an sieben Tagen in der Woche. „Wenn wir genug Impfstoff bekommen, dann können wir in nur einem Monat mehr als 30.000 Impfungen durchführen, das ist ein erster entscheidender Schritt hin zur Herdenimmunität, die wir dringend brauchen. In zwei Monaten hätten wir 60 Prozent der Bevölkerung geimpft“, rechnet Manfred Görig vor.



Angesichts dramatisch steigender Infektionszahlen „müssen wir beim Impfen richtig Gas geben“, fordert der Landrat. „Dazu ist es nötig, unsere Impfzentren auf jeden Fall weiter zu betreiben. Gleichzeitig kann als zweites Standbein die Impfung in den Arztpraxen anlaufen und ausgebaut werden.“ Die Praxen werden zunächst 50 Impfdosen pro Woche und Arzt ordern können, nicht alle werden dieses Kontingent ausschöpfen, doch ist mit zusätzlichen 1400 Impfungen durch die Hausärzte zu rechnen.



„Wir werden die Hausärzte unterstützen und eng zusammenarbeiten“, kündigt Landrat Görig an. Erst am Mittwoch waren die Mediziner zu einer Informationsveranstaltung ins Impfzentrum eingeladen worden, bei der es um den Umgang mit den Impfstoffen ging. „Wir werden uns zudem eng bei der Versorgung der immobilen Menschen abstimmen, die sich für eine Impfung zu Hause angemeldet haben.“



Görig hofft, dass die Lieferzusagen eingehalten werden und Ende des Monats mehr Impfstoff zur Verfügung steht, „dann werden sich beide Systeme ergänzen“.

