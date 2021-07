Landrat Görig: "Strammes Bauprogramm für die Nachmittagsbetreuung"

Der erste kleine Bauschutt-Container steht schon bereit, im alten Betreuungsbau aus den 70ern wird geräumt und der Abriss vorbereitet. Dieser „hat sein Geld verdient“, wie Landrat Manfred Görig (SPD) beim Vor-Ort-Termin an der Gerhart-Hauptmann-Schule (GHS) in Alsfeld unterstreicht. 1974 eingeweiht und für eine Nutzungsdauer von 15 bis 20 Jahren ausgelegt, soll dieser nun in Rekordzeit einem modernen Betreuungsgebäude weichen. Rund 1,8 Millionen werden in den Neubau investiert, der schon im Sommer 2022 fertig sein soll; einerseits aus dem Fördertopf mit dem sperrigen Titel „Finanzhilfen des Bundes für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“, andererseits mit rund 600.000 Euro, die der Vogelsbergkreis aus eigenen Mitteln zuschießt. Am Ende der Bauphase soll dann für die etwa 140 Schülerinnen und Schüler in der Nachmittagsbetreuung der GHS ein Betreuungsgebäude mit einer Nettogrundfläche von 480 Quadratmetern zur Verfügung stehen.



Die schrittweise Sanierung des Schulhofs der GHS soll nach den anstehenden Sommerferien abgeschlossen sein – relativ zeitig soll es dann mit den Baumaßnahmen für das Betreuungsgebäude weitergehen. Und dafür ist aufgrund des engen Zeitkorridors für die Antragsstellung Eile geboten: „Um Zeit und auch Planungskosten zu sparen, wurde für die Planungen an der GHS auf die Vorlagen des 2017 an der Dieffenbachschule in Schlitz errichteten Betreuungsgebäudes zurückgegriffen. Gleichzeitig wurden in enger Abstimmung mit der Schulleitung der GHS und dem Kooperationspartner für die Nachmittagsbetreuung, dem Verein Lichtblick, die Entwürfe speziell an den Standort und die Bedürfnisse an der GHS angepasst“, führt Landrat Görig aus. Da das neue Betreuungsgebäude, das in Holzrahmenbauweise ausgeführt werde, zum Teil auf Säulen stehe und perspektivisch mit dem ersten Stockwerk des Bestandsgebäudes verbunden werden solle, entstehe zusätzlich ein überdachter Schulhof, erläutert der Landrat. Allerdings müsse der Anschluss an das Bestandsgebäude so lange warten, bis dieses in den kommenden Jahren energetisch saniert ist. Während der Bauphase ist die Betreuung der Schülerinnen und Schüler gesichert – um die Zeit zu überbrücken soll auf weitere Räumlichkeiten an der GHS zurückgegriffen werden, führt Schulleiter Angelo Müller aus.



Alles in allem ist das „ein gutes Ergebnis für die Ganztagsbetreuung, das hier auf den Weg gebracht wird“, stellt Landrat Manfred Görig klar und betont die konstruktive Zusammenarbeit mit Schulleitung, Schulelternbeirat, dem Verein Lichtblick und dem Vogelsbergkreis. Viele Gewerke seien bereits ausgeschrieben – schon bald sollen die ersten Arbeiten beginnen, kündigt Landrat Görig abschließend an.

