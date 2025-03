Landrat Dr. Mischak ernennt Kreisbrandmeister

Ein gelbes Rückenschild mit schwarzen Lettern für die Feuerwehr-Einsatzjacke liegt auf dem Konferenztisch im Dienstzimmer von Landrat Dr. Mischak. „KBM 04-07“ ist darauf zu lesen. Vorbereitet ist es für Andreas Leinweber aus Schlitz, denn er verstärkt nun das Team der Kreisbrandmeister im Vogelsbergkreis. Er ist mit Wirkung zum 1. März von Landrat Dr. Jens Mischak zum kommissarischen Kreisbrandmeister (KBM) ernannt und vereidigt worden.



Andreas Leinweber ist ein erfahrener Feuerwehrmann und in der Wehr seiner Heimatstadt Schlitz ehrenamtlich aktiv. „Menschen, die im Ehrenamt über das Lokale hinaus aktiv sind, braucht es ganz besonders“, betont Landrat und Gefahrenabwehr-Dezernent Dr. Mischak, und fügt an: „Daher freut es mich umso mehr, wenn Andreas Leinweber die KBM-Mannschaft auf Kreisebene unterstützt. Eine passende Ergänzung für das Team“. Andreas Leinweber ist nun bis Anfang 2027 kommissarisch im Amt und wird seine Tätigkeit mit weiteren Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule in Kassel flankieren.



Auch Marcell Büttner, Kreisbrandinspektor und Leiter des Amts für Gefahrenabwehr, sowie Jürgen Schad, stellvertretender Leiter des Amts für Gefahrenabwehr, begrüßen den neuen KBM-Kollegen im Dienst und freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Andreas Leinweber.

(lifePR) (