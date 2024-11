Landrat Dr. Mischak: „Praxisnahe Einblicke in viele Berufe“

„Die bevorstehenden Tage der Ausbildung bieten wieder eine einzigartige Gelegenheit, sich über vielfältige Ausbildungsberufe und Karrieremöglichkeiten in der Region zu informieren“, unterstreicht Landrat Dr. Jens Mischak in einer Pressemitteilung. „Das Besondere ist: Die Schülerinnen und Schüler gehen direkt in die Betriebe und erfahren alles aus erster Hand.“



Nach Mischaks Worten nehmen rund 70 Ausbildungsbetriebe aus Handwerk, Industrie, Handel, Gesundheitswesen und anderer Branchen an den Tagen der Ausbildung teil. Von daher ist für jede Interessenlage und für jedes Talent ein passendes Angebot zu finden. Eine Anmeldung ist ab sofort über die Webseite tagederausbildung.de möglich.



„Die Tage der Ausbildung sorgen für praxisnahe Einblicke in verschiedene Berufe und für direkte Gespräche mit Arbeitgebern, Ausbildenden und Azubis. Ich ermutige alle Jugendlichen, diese Chance zu nutzen, um ihre berufliche Zukunft aktiv zu gestalten“, so Dr. Mischak.



Die Veranstaltung findet von 25. bis 29. November im ganzen Vogelsbergkreis statt. Sie wendet sich nicht nur an Schülerinnen und Schüler, die vor der Berufswahl stehen, sondern auch an deren Eltern. Auch ihnen können Unternehmensbesuche attraktive Perspektiven für ihr Kind eröffnen.



Auch Studierende, die vielleicht mit ihrer akademischen Ausbildung nicht ganz so glücklich sind, können die Tage der Ausbildung nutzen, um alternative Wege in den Beruf zu erkunden, so Mischak.



„Kommen Sie vorbei, informieren Sie sich und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten“, appelliert der Landrat. „Eine fundierte Ausbildung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft.“

