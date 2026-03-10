Landrat Dr. Mischak: „Bildung beginnt mit Bewegung“

„Wenn wir über Bildung sprechen, denken viele zunächst an Zahlen, Buchstaben oder später an Schulnoten. Doch Bildung beginnt viel früher. Und sie beginnt zumeist mit Bewegung. Bewegung ist keine Nebensache. Sie ist eine Grundvoraussetzung für gesunde Entwicklung, für Selbstvertrauen, für soziale Kompetenz und für Lernfähigkeit. Kinder begreifen die Welt wortwörtlich in Bewegung“, sagt Landrat Dr. Jens Mischak bei der Auftaktveranstaltung „Mehr Bewegung im Kindergarten“, einer Initiative der Sportjugend, die Kindergärten und Sportvereine zusammenbringt und die jetzt im Kindergarten „Mückenschwarm“ in Ruppertenrod gestartet ist.



Über einen Zeitraum von drei Jahren werden soziale Fachkräfte und Übungsleiter aus den Sportvereinen durch Beratung, Qualifizierung und finanzielle Unterstützung begleitet, um eine nachhaltige Kooperation aufzubauen, schildert Dominic Günther, der als Bewegungskoordinator des Kreises die Aktion begleitet. Der Vogelsbergkreis fördert das Projekt, pro Kooperation zwischen einem Kindergarten und einem Sportverein zahlt der Kreis 700 Euro Zuschuss im Jahr.



„Mehr Bewegung im Kindergarten“ bedeutet nicht nur zusätzliche Turnstunden oder neue Spielgeräte“, betont Landrat Mischak. Es geht vielmehr um einen ganzheitlichen Ansatz: Bewegung als selbstverständlicher Bestandteil des pädagogischen Alltags. Bewegung als Motor für motorische Entwicklung, für Sprachförderung, für Konzentrationsfähigkeit. Und nicht zuletzt für Spaß und Freude.



„Kinder brauchen Raum zum Ausprobieren. Raum zum Klettern, Balancieren, Rennen, Tanzen. Und sie brauchen Erwachsene, die sie dabei ermutigen, begleiten und inspirieren“, so Dr. Mischak. „Diese Initiative unterstützt genau das: Sie qualifiziert Fachkräfte, stärkt Kooperationen mit Sportvereinen, vermittelt praktische Ideen und schafft nachhaltige Strukturen. Sie verbindet frühkindliche Bildung mit der Kompetenz des organisierten Sports.“



Bewegungsmangel beginnt nicht erst im Jugendalter, so Mischak weiter. Umso wichtiger ist es daher, frühzeitig positive Impulse zu setzen. „Wenn Kinder erfahren, dass Bewegung Spaß macht, dass sie stark macht und verbindet, dann legen wir den Grundstein für einen aktiven Lebensstil.“



Bei der Initiative „Mehr Bewegung im Kindergarten“ geht es nicht um Leistungsdruck oder um sportliche Höchstleistungen. Es geht um Neugier, um Mut, um das eigene Körpergefühl. „Es geht darum, jedes Kind mitzunehmen, unabhängig von Voraussetzungen oder Talenten. Bewegung ist für alle da“, so der Landrat abschließend, „denn Bewegung muss ein selbstverständlicher Bestandteil früher Bildung sein.“



Und wie viel Spaß sie machen kann, das erleben die Mädchen und Jungen aus der Kita Mückenschwarm gemeinsam mit Jaqueline Becker vom SV Ruppertenrod. Sie wird als Übungsleiterin nun jede Woche in die Kita kommen, um mit den Kleinen Sport zu machen. Zum Auftakt sind übrigens auch noch Niklas Poellath als Vertreter der Sportjugend Hessen, Günter Zeuner vom SV Ruppertenrod, Stefan Rinke und Carsten Weitzel vom Sportkreis und Sabrina Diebel vom Jugendamt des Vogelsbergkreises mit von der Partie.

